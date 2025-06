Une société vietnamienne remporte le prix des petites entreprises de l'OMC

La vietnamienne NetZero Pallet, spécialisée dans la fabrication et l’exportation de palettes de stockage et de transport à partir de déchets agricoles recyclés, a été l'un des deux grands lauréats du concours des champions des petites entreprises 2025, organisé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’entreprise, spécialisée dans la fabrication et l’exportation de palettes de stockage et de transport à partir de déchets agricoles recyclés, s’est distinguée parmi plus de 2.000 candidatures internationales. Elle a été l’un des deux grands lauréats, récompensés pour son innovation en matière d’économie circulaire.

Lors de la cérémonie de remise des prix, la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné le rôle essentiel des petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 90 % des entreprises et fournissent plus de 60% des emplois dans le monde. Elle a salué l’innovation de NetZero Pallet, qui vise à fournir des produits respectueux de l’environnement.

Le ministre-conseiller Pham Quang Huy, qui est également représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU et de l’OMC, s’est félicité de cette reconnaissance, remerciant l’OMC et le Centre du commerce international (ITC) pour leur soutien aux PME en leur proposant des plateformes de présentation d’innovations vertes. Il a félicité NetZero Pallet pour son prix.

Lancé en 2021 par le Groupe de travail informel de l’OMC sur les MPME, la CCI et l’ITC, ce concours annuel encourage les initiatives créatives qui aident les petites entreprises à participer plus efficacement au commerce mondial.

