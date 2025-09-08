Le PM publie une dépêche sur l’orientation de la politique budgétaire et monétaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 7 septembre 2025, la dépêche n°159/CĐ-TTg sur l’orientation de la politique budgétaire et monétaire, visant à renforcer l’efficacité de la gestion, à répondre aux besoins de capitaux de l’économie et à contribuer à la réalisation de l’objectif de croissance du PIB fixé entre 8,3 et 8,5% en 2025.

>> Le Premier ministre appelle à des mesures plus fortes pour gérer les taux d’intérêt

>> Économie vietnamienne : une gestion budgétaire souple et raisonnable

Photo : VNA/CVN

Ce document souligne également l’ambition d’atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir, tout en mettant l’accent sur le maintien de la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et l’équilibre des grands agrégats.

Le Premier ministre a demandé aux ministres, aux responsables des organes gouvernementaux, aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux dirigeants des groupes et entreprises publiques de poursuivre la mise en œuvre résolue, synchronisée et efficace des mesures définies dans les résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et dans les instructions du Premier ministre, en se concentrant sur plusieurs priorités.

Une politique budgétaire élargie, ciblée et efficace

En matière de politique budgétaire, le ministère des Finances est chargé, en coordination avec les autres organes, de poursuivre une politique budgétaire élargie, mais de manière raisonnable, ciblée et efficace. Les priorités concernent la révision et l’amélioration du cadre institutionnel et fiscal, l’adaptation aux conditions de développement du pays et à la capacité contributive des citoyens et des entreprises, ainsi que le renforcement de la gestion des recettes budgétaires. Il s’agit également de lutter contre l’évasion fiscale et les prix de transfert, d’accélérer la transformation numérique et d’élargir l’assiette fiscale, notamment à travers le commerce électronique et les services de restauration. L’application généralisée des factures électroniques émises à partir des caisses enregistreuses doit être achevée d’ici fin 2025.

Le Premier ministre a fixé l’objectif d’augmenter les recettes budgétaires d’au moins 25% par rapport aux prévisions pour 2025, tout en pratiquant une stricte économie des dépenses courantes et en éliminant les postes de dépenses non essentiels. Parallèlement, le gouvernement poursuivra les politiques d’exonération, de réduction et de prorogation des taxes, redevances et loyers fonciers afin de soutenir la production, les affaires, l’emploi et les moyens de subsistance.

Photo : VNA/CVN

Concernant l’investissement public, la dépêche exige la mise en œuvre de 100 % du plan d’investissement pour 2025, sans retards ni interruptions, notamment dans le contexte du nouveau modèle administratif à deux niveaux. D’ici fin septembre 2025, le taux de décaissement doit atteindre au minimum 60% du plan annuel. Les ministères et localités doivent lever les obstacles liés au foncier et à l’approvisionnement en matériaux, tout en réaffectant rapidement les capitaux des projets à faible décaissement vers ceux en bonne progression. L’accent est mis sur l’accélération des projets d’infrastructures stratégiques dans les domaines du transport, de l’énergie, de la santé, de l’éducation, de la culture et du sport, tout en encourageant le partenariat public-privé et les investissements privés.

La dépêche souligne aussi la nécessité de politiques de rupture pour attirer les projets d’IDE (investissements directs étrangers) de grande envergure et à haute technologie, moteurs des chaînes de valeur, ainsi que de résoudre rapidement les difficultés des entreprises étrangères et de simplifier les procédures administratives. Elle insiste également sur la promotion des investissements vietnamiens à l’étranger.

Enfin, elle met l’accent sur le développement d’un marché boursier et obligataire stable, sûr et transparent, afin d’en faire un canal de financement moyen et long terme pour l’économie. Les organes compétents doivent accélérer la mise en conformité aux critères requis pour faire passer le marché boursier vietnamien du statut de marché "frontière" à celui de "marché émergent".

Une politique monétaire proactive, flexible et efficace

En ce qui concerne la politique monétaire, la Banque d’État du Vietnam est chargée, en coopération avec les ministères concernés, de suivre de près l’évolution économique et financière nationale et internationale pour assurer une gestion proactive, flexible, opportune, créative et efficace. L’objectif est de coordonner harmonieusement la politique monétaire avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques, afin de stimuler la croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique et en contrôlant l’inflation.

La dépêche précise que le crédit doit être géré de manière à répondre aux besoins de l’économie, en orientant les prêts vers les secteurs productifs, les industries prioritaires, les moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, l’exportation et la consommation, ainsi que vers les nouveaux moteurs comme la science et la technologie, l’innovation, l’économie numérique, verte et circulaire.

La Banque d’État doit demander aux établissements de crédit de réduire leurs coûts, de simplifier les formalités administratives et d’accélérer la transformation numérique afin de disposer de marges de manœuvre pour abaisser les taux d’intérêt. Elle doit aussi assurer l’efficacité des programmes de crédit en faveur du logement social, des infrastructures, du numérique et de la production agricole de qualité.

Une mesure notable est l’élaboration d’une feuille de route visant à supprimer progressivement les quotas de croissance du crédit, avec une phase pilote avant leur abolition en 2026, conformément à la dépêche n°128/CĐ-TTg du 6 août 2025. Par ailleurs, le gouvernement insiste sur la poursuite du développement des paiements sans numéraire, la transformation numérique du secteur bancaire et l’utilisation des instruments de politique monétaire pour gérer le taux de change de manière flexible, équilibrée et efficace, tout en stabilisant la valeur du dong vietnamien.

Mise en œuvre rigoureuse et coordonnée

Les vice-Premiers ministres sont chargés de diriger la mise en œuvre dans leurs domaines respectifs, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc assurant directement la coordination de l’exécution de la dépêche. Le Bureau du gouvernement suivra et supervisera l’application, et fera rapport aux autorités compétentes sur les questions dépassant son mandat.

La publication de la dépêche 159/CĐ-TTg illustre la volonté du gouvernement d’assurer une gestion proactive, flexible et cohérente des politiques budgétaire et monétaire, dans le but non seulement de stimuler la croissance, mais aussi de préserver la stabilité macroéconomique et de créer une base solide pour un développement durable du pays en 2025 et au-delà.

VNA/CVN