L'Association des Vietnamiens en Pologne fête ses 25 ans

L'Association des Vietnamiens en Pologne a organisé le week-end dernier une cérémonie marquant son 25ᵉ anniversaire et son 7ᵉ congrès pour élire un nouveau comité exécutif. Il s'agit d'un jalon important dans l'intégration et le développement de la communauté vietnamienne au sein de cette nation d'Europe orientale.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Hà Hoàng Hai, a loué des réalisations de l'Association et a exprimé sa profonde reconnaissance envers le dévouement et les contributions des générations successives de dirigeants et membres de l'Association des Vietnamiens en Pologne que d'autres organisations.

Durant ce quart de siècle, l'Association a mis en œuvre de programmes communautaires significatifs, notamment la protection des droits et intérêts de la communauté, le renforcement des échanges culturels, l'édification de l'image communautaire dans la société d'accueil, ainsi que l'organisation d'activités envers leur patrie.

L'ambassadeur Hà Hoàng Hai a émis son espoir que l'Association continuerait de maintenir son rôle central dans le renforcement de la solidarité et de participer activement au processus visant à persuader les autorités polonaises de reconnaître le statut de minorité ethnique pour la communauté vietnamienne en Pologne dans un avenir proche.

À cette occasion, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le ministère des Affaires étrangères et le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer ont décerné des distinctions à plus de 20 collectifs et individus pour leur contribution exceptionnelle aux activités de l'Association.

Après la cérémonie de célébration, l'Association des Vietnamiens en Pologne a tenu son 7ᵉ congrès. Le nouveau comité exécutif comprend 19 membres. A été réélu à la présidence Trân Anh Tuân pour le mandat 2024-2029.

VNA/CVN