Les exportations agricoles vietnamiennes en plein essor en Inde

Selon l’Office du commerce du Vietnam en Inde, les relations commerciales entre le Vietnam et l'Inde continuent de croître fortement, jouant un rôle clé dans la coopération bilatérale, avec une croissance constante au cours des 25 dernières années. En 2024, le commerce bilatéral a atteint environ 15 milliards de dollars, contre 200 millions de dollars en 2000, soit une augmentation de 4,5% sur un an.

Les exportations du Vietnam vers l'Inde ont atteint 9,06 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 7,6% en variation annuelle, faisant de l'Inde l'un des huit partenaires commerciaux les plus importants du Vietnam. Le Vietnam occupe également une position forte parmi les quatre pays de l’ASEAN ayant les relations commerciales les plus étroites avec l’Inde.

En Asie du Sud, l’Inde est le premier partenaire commercial du Vietnam, représentant près de 80% du chiffre d’affaires total des exportations vietnamiennes vers cette région.

Concernant les produits agricoles, de nombreux produits vietnamiens devraient voir leur chiffre d'affaires augmenter sur le marché indien en 2024. Par exemple, le thé de 18,7%, le poivre de 9,3%, le bois et ses dérivés de 18%, et les produits aquatiques de 12%.

En revanche, les importations vietnamiennes en provenance de l'Inde ont diminué pour plusieurs produits agricoles. Les produits aquatiques enregistrent une baisse de 14,6%, les aliments pour animaux et matières premières chutent de 62,4%, et les fruits et légumes reculent de 17,4%. Ainsi, le Vietnam continue d’élargir sa part de marché dans l’industrie agricole et alimentaire en Inde, contribuant à un excédent commercial de 3,2 milliards de dollars avec ce pays en 2024, soit une augmentation de 22,2% par rapport à 2023.

En 2025, l’expansion des exportations agricoles vers l’Inde - aujourd’hui la cinquième économie mondiale - constitue une stratégie efficace pour diversifier les canaux de consommation.

Les entreprises vietnamiennes doivent accorder une attention particulière aux foires commerciales en Inde et y participer activement. Ces événements, organisés à grande échelle avec prestige et modernité, attirent des entreprises du monde entier. De nombreuses entreprises vietnamiennes ont signé des contrats importants et de long terme après y avoir pris part, selon le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bùi Trung Thuong.

De nombreuses conférences et foires continueront d’être organisées en Inde, notamment le Kerala State Global Investment Summit 2025, axé sur la transformation des produits aquatiques, les épices, la technologie alimentaire et les biens de consommation ; le Madhya Pradesh Global Investment Summit 2025, consacré à la pêche et à l’agriculture et le 7e Salon d'affaires ACT East Business Show.

VNA/CVN