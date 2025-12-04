Le Vietnam s'impose comme pôle d'innovation et d'investissement de l'ASEAN

Alors que les économies de l'ASEAN s’orientent vers un modèle de croissance fondé sur la connaissance, le Vietnam s’impose de plus en plus, selon les experts et dirigeants régionaux, comme un acteur économique et technologique émergent de premier plan.

Lors du Sommet Cyberjaya Conversations 2025, organisé à Kuala Lumpur le 3 décembre, les participants ont débattu de la compétitivité à long terme du bloc régional et mis en avant les performances économiques du Vietnam, son attractivité pour les investissements et son potentiel d’innovation.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné l'amélioration notable de la région dans l'Indice mondial de l'innovation (GII), avec six États membres classés parmi les 60 premiers innovateurs mondiaux.

Il a souligné que le Vietnam et l'Indonésie dépassent les attentes dans le classement du GII. L'ASEAN a attiré environ 230 milliards de dollars d'IDE en 2024, sous l'impulsion de Singapour, de l'Indonésie et du Vietnam.

Interrogé par la VNA, Ei Sun OH, conseiller principal du Centre de recherche sur le Pacifique en Malaisie, a qualifié le Vietnam de moteur économique le plus dynamique d’Asie du Sud-Est, notant une arrivée massive d’investissements étrangers et une croissance robuste. Rushdi Abdul Rahim, PDG du groupe malaisien MIGHT, a ajouté que le Vietnam figure désormais parmi les pôles technologiques majeurs de l’ASEAN, aux côtés de la Malaisie et de Singapour.

Les experts ont toutefois insisté sur la nécessité de sélectionner des investissements de haute qualité, orientés vers les technologies de pointe, créateurs d’emplois qualifiés et générateurs de valeur. Selon Ei Sun OH, l’ambition du Vietnam de renforcer sa présence dans la chaîne mondiale de l’électronique pourrait s’inspirer de l’expérience malaisienne.

La conférence, qui a réuni des représentants gouvernementaux, industriels et universitaires de neuf pays de l'ASEAN, a exploré les idées émergentes et les défis auxquels la région pourrait être confrontée au cours des 10 à 15 prochaines années.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre malaisien, Ahmad Zahid Hamidi, a mis en avant l'innovation comme moteur essentiel de la compétitivité, de la résilience économique et de la croissance régionale.

Le ministre malaisien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Chang Lih Kang, a présenté une vision pour l'ASEAN visant à renforcer ses capacités dans les domaines de la conception de puces, de la fabrication de satellites, du développement de modèles d'IA et des solutions énergétiques durables. Il a déclaré que l'ASEAN devait passer du statut d'adoptante à celui de créatrice de technologies pour atteindre son objectif de devenir la quatrième économie mondiale d'ici 2030.

Les intervenants ont convenu que l’accélération de la transformation numérique et du déploiement de l’IA est indispensable, à condition d’être encadrée par des normes juridiques adaptées.

Sur la coopération régionale, les experts ont averti que l’ASEAN ne saurait rester compétitive si ses membres agissent chacun de leur côté. La diplomatie scientifique a été présentée comme un pilier stratégique.

Syed Mohamed Tahir a déclaré que l'ASEAN devait passer de la compétition à la complémentarité économique, en insistant sur trois priorités : des ressources humaines de haute qualité, une plus grande liberté de circulation des travailleurs qualifiés sans contraintes de visa et un investissement accru dans un écosystème d'innovation régional, notamment pour les PME et les jeunes entreprises.

En conclusion, le secrétaire général Kao Kim Hourn a souligné la nécessité pour l’ASEAN de travailler collectivement afin de bâtir une compétitivité durable et de mettre en œuvre le Plan d’action Science-Technologie-Innovation 2026-2035 ainsi que la Vision communautaire 2045.

