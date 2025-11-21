Le Vietnam continue de dominer l’ASEAN en matière d’optimisme des consommateurs

Le Vietnam demeure le pays le plus optimiste de l’ASEAN en termes de confiance des consommateurs, traduisant un niveau d’optimisme accru tant envers l’environnement macroéconomique qu’envers la situation financière personnelle.

C’est l’un des principaux enseignements de la 6ᵉ édition de l’ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS), publiée le 20 novembre par la banque singapourienne UOB.

Selon UOB, le Vietnam a obtenu 67 points sur l’Indice de sentiment des consommateurs de l’ASEAN, largement au-dessus de la moyenne régionale (54) et en hausse de trois points par rapport à l’année précédente. Le résultat reflète la solidité de la confiance des consommateurs dans les perspectives économiques nationales et personnelles. L’indice de UOB repose sur six composantes évaluant la perception des conditions économiques actuelles et futures ainsi que de la situation financière individuelle.

Sur le plan macroéconomique, plus de huit consommateurs vietnamiens sur dix se déclarent optimistes quant à la conjoncture du pays, avec une progression de 12 points de l’indice correspondant par rapport à 2024. Cette dynamique est portée par la performance impressionnante de l’économie au premier semestre 2025, marqué par une croissance du PIB de 7,52% - le niveau semestriel le plus élevé depuis 2011.

Les consommateurs vietnamiens se montrent également plus confiants que leurs homologues régionaux quant à la stabilité politique, économique et sociale du pays. Cet optimisme perdure malgré les incertitudes mondiales, notamment les nouvelles mesures tarifaires américaines annoncées le 2 avril 2025. La stabilité des prix et la résilience des flux d’IDE soutiennent également les perspectives positives. Dans ses prévisions actualisées le mois dernier, UOB a relevé sa projection de croissance du PIB du Vietnam pour 2025 à 7,7%, contre 7,5% auparavant, après une croissance remarquable de 8,23% au troisième trimestre.

La confiance macroéconomique se traduit par un optimisme accru concernant les finances personnelles : plus de 70% des personnes interrogées s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des douze prochains mois.

À mesure que les craintes inflationnistes s’estompent, d’autres préoccupations émergent, notamment les enjeux environnementaux. L’étude montre que 66% des répondants considèrent le changement climatique, les catastrophes naturelles et la pollution comme leurs principales préoccupations, devant les facteurs économiques tels que les droits de douane américains (59%).

L’amélioration de la sécurité financière encourage une augmentation des dépenses dans plusieurs domaines clés. Selon l’ACSS, 67% des consommateurs vietnamiens déclarent avoir accru leurs dépenses pour l’éducation, la santé et le bien-être, contre 53% pour les dépenses courantes (électricité, transport, alimentation).

Plus d’un consommateur sur deux indique également dépenser davantage pour des services premium et des expériences, signe d’une montée en gamme des modes de vie. Huit Vietnamiens sur dix considèrent les expériences - événements culturels, gastronomie haut de gamme, voyages - comme essentielles.

Commentant les résultats, Paul Kim, directeur de la Banque de détail d’UOB Vietnam, souligne que le sentiment des consommateurs reste particulièrement résilient, reflétant une confiance renforcée tant dans l’environnement macroéconomique que dans les finances personnelles. Selon lui, malgré les défis mondiaux, le Vietnam continue de démontrer des fondamentaux solides et une orientation politique efficace, ce qui stimule la consommation et l’intérêt croissant pour la planification financière.

L’étude ACSS 2025 a été menée en ligne de mai à juin 2025 auprès de 5.000 participants âgés de 18 à 65 ans au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande, en partenariat avec le Boston Consulting Group.

