Plan stratégique socio-culturel de l’ASEAN 2026-2035

Le ministère de l’Intérieur a présidé le 27 novembre une conférence internationale sur le Plan stratégique de la communauté socioculturelle de l’ASEAN (ASCC) visant à concrétiser la Vision de la communauté de l’ASEAN 2045.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Industrie et du Commerce, des Finances, de la Défense et de la Police, ainsi que des organismes relevant du pilier socioculturel de l’ASEAN au Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, la directrice adjointe du Département de la coopération internationale du ministère de l’Intérieur, Hà Thi Minh Duc, a rappelé que, le 26 mai en Malaisie, les dirigeants de l’ASEAN avaient signé la Déclaration de Kuala Lumpur sur "ASEAN 2045 : Notre avenir commun" et approuvé la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, accompagnée de quatre plans stratégiques dans les domaines politico-sécuritaire, économique, socioculturel et de la connectivité.

Elle a souligné que l’ASCC, l’un des trois piliers fondateurs de l’ASEAN, joue un rôle essentiel dans la construction d’une communauté résiliente, inclusive et centrée sur les personnes. La conférence constitue ainsi un forum opportun pour recueillir des contributions substantielles en vue de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’ASCC après 2025 au Vietnam, a-t-elle indiqué.

Les participants ont entendu une présentation détaillée du Plan stratégique de l’ASCC, élaboré dans la continuité du Plan directeur de l’ASCC à l’horizon 2025. Ce document ambitionne de bâtir une communauté résiliente, inclusive, adaptative, durable, innovante et centrée sur les citoyens.

Selon Hà Thi Minh Duc, le Plan stratégique de l’ASCC pour 2026-2035, d’une durée de dix ans, vise à libérer le potentiel des citoyens de l’ASEAN, à promouvoir une communauté dynamique, innovante et résiliente, et à concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Photo : VNA/CVN

Le document intègre les tendances et défis majeurs - vieillissement démographique, inégalités urbain-rural, impacts de l’IA, avenir du travail, dégradation environnementale, changement climatique, crises sanitaires et flux migratoires - tout en soulignant les opportunités offertes par la transformation numérique, l’économie verte et l’économie bleue.

Le plan met en avant le potentiel des ressources humaines, la résilience face aux catastrophes, l’essor des citoyens numériques, le tourisme durable et les industries culturelles et créatives comme moteurs du développement.

La conférence a conclu sur la nécessité de finaliser les projets et programmes en cours, qui serviront de base pour définir les actions de coopération régionale du Vietnam et renforcer la résilience des populations face aux chocs futurs.

VNA/CVN