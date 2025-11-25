Le Vietnam participe à la 24e Assemblée générale de la VECONAC en Indonésie

Une délégation vietnamienne, conduite par le général de corps d’armée Bê Xuân Truong, président de l’Association des vétérans de guerre du Vietnam (VWVA), a participé mardi 25 novembre à Jakarta à la 24 e Assemblée générale de la Confédération des vétérans des pays de l’ASEAN (VECONAC 24).

Le forum est non seulement un lieu d’échange, mais aussi un espace pour développer des actions communes apportant des avantages concrets aux vétérans de l’ASEAN.

Dans son discours d’ouverture, Gabrien Lema, directeur de l’Agence nationale de réserve relevant du ministère indonésien de la Défense, a souligné que cet événement renforcerait le rôle de la VECONAC en tant qu’organisation préservant l’amitié entre les nations, tout en promouvant des actions concrètes pour améliorer le bien-être et la dignité des vétérans de l’ASEAN.

La VECONAC continuera de se renforcer et d’offrir des avantages encore plus importants à tous ses membres, a-t-il indiqué, ajoutant que l’événement vise à introduire des politiques spécifiques pour promouvoir et améliorer le bien-être des anciens combattants au sein de la VECONAC.

Il a souligné que ce forum témoigne d’un engagement commun en faveur du soutien mutuel et du renforcement des liens d’amitié entre les organisations d’anciens combattants de la région, affirmant que cet esprit de solidarité contribuera à maintenir l’harmonie, à approfondir l’amitié et à consolider la paix au sein de l’ASEAN.

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré que ce forum est précieux pour façonner l’avenir et partager les connaissances entre les anciens combattants de toute la région. C’est également l’occasion de réaffirmer les valeurs partagées et de définir des orientations stratégiques qui soutiennent les priorités de l’ASEAN.

Il a souligné la contribution indéfectible des anciens combattants à la paix régionale et a réaffirmé l’engagement de l’ASEAN à travailler en étroite collaboration avec la VECONAC en tant qu’entité associée à l’ASEAN. Il a par ailleurs encouragé la VECONAC à dialoguer avec les organisations d’anciens combattants de tous les États membres de l’ASEAN et à continuer d’exploiter sa plateforme pour soutenir la vision de l’ASEAN d’un avenir inclusif, résilient, pacifique et sûr.

Le général de corps d’armée Bê Xuân Truong a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Indonésie que l’événement avait été un franc succès et a salué les contributions positives et efficaces des délégations d’anciens combattants des pays de l’ASEAN, notamment la délégation vietnamienne.

Depuis son adhésion à la VECONAC en 1997, l’Association des vétérans de guerre du Vietnam a toujours défendu l’esprit des "soldats de l’Oncle Hô" et la tradition de "Loyauté - Solidarité - Exemplarité - Innovation", participant activement et de manière responsable à la VECONAC.

