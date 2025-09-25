Le Vietnam et l'OMPI renforcent leur coopération en matière de propriété intellectuelle

Le Vietnam et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont signé, le 25 septembre à Hanoï, un protocole d'accord sur la coopération en matière de propriété intellectuelle (PI), dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du directeur général de l'OMPI, Daren Tang.

>> Percée de la Résolution 57 : le Vietnam sur la carte mondiale de l’innovation

>> Le Vietnam vise à figurer parmi les 40 premiers pays en matière d'indice de l’innovation

Les signataires étaient Luu Hoàng Long, directeur de l'Office vietnamien de la propriété intellectuelle (ministère des Sciences et des Technologies), et Daren Tang, directeur général de l'OMPI. Il établit un cadre global de coopération couvrant un large éventail de domaines : élaboration de politiques et de législations, sensibilisation du public, formation des ressources humaines, accompagnement des entreprises et renforcement des capacités de l'autorité vietnamienne en charge de la PI.

Photo: VNA/CVN

Ce protocole d'accord vise à soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs en matière de progrès scientifique, technologique, d'innovation et de transformation numérique.

Parmi les priorités fixées figurent la révision, l'élaboration et la mise en œuvre des lois, stratégies et plans d'action liés à la PI au niveau national ; l'optimisation de l'utilisation des systèmes internationaux d'enregistrement ; ainsi que le renforcement des capacités des intermédiaires, PME et start-up dans la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs de PI.

Les deux parties se sont également engagées à promouvoir la création et la commercialisation de la propriété intellectuelle nationale, notamment grâce à une coopération renforcée entre universités et entreprises, au transfert de technologies et à des études sur la contribution de la PI au développement socio-économique.

Le développement de la formation en PI à tous les niveaux constitue une autre priorité, de même que le perfectionnement des compétences professionnelles, la sensibilisation du public et l'application de solutions numériques et d'intelligence artificielle pour l'évaluation et le règlement des litiges, y compris par des mécanismes de médiation.

Auparavant, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, s'était entretenu avec Daren Tang. Ce dernier avait affirmé la volonté de l'OMPI de coopérer étroitement avec le Vietnam afin de concrétiser ses objectifs d'innovation, notamment la création d'emplois, la croissance des entreprises et le développement de nouveaux produits et services.

Pour sa part, le ministre Nguyên Manh Hùng avait proposé à l'OMPI de mettre en place un programme de soutien ambitieux visant à propulser le Vietnam parmi les 30 premières nations de l'Indice mondial de l'innovation dans les cinq à dix prochaines années. Il avait souligné que l'appui de l'OMPI et de son directeur général serait un facteur décisif dans la réalisation de cette ambition.

VNA/CVN