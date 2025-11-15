ASEAN et Chine unies contre la cybercriminalité

Une conférence ministérielle sur la lutte contre la cybercriminalité et la fraude aux télécommunications a réuni, le 14 novembre à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan, des représentants de la Chine, du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam.

Lors de la rencontre, les agences chargées de l’application de la loi des six pays ont échangé en profondeur sur les stratégies communes pour prévenir et réprimer ces formes de criminalité transnationale en forte expansion, aboutissant à un consensus global.

Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, cet événement constitue un jalon important dans la coopération entre la Chine et ses partenaires d’Asie du Sud-Est pour contrer les menaces numériques.

Les agences des six pays ont signé un document officialisant les résultats de la conférence et réaffirmant leur engagement à lutter conjointement contre la cybercriminalité et la fraude aux télécommunications transfrontalière.

Vers des opérations multinationales conjointes

Cet engagement se traduit par la promesse de mener des opérations multinationales conjointes, d’établir un mécanisme de coordination régulier, d’intensifier le partage d'informations, de poursuivre le rapatriement et le transfert des individus impliqués dans ces fraudes, et d’améliorer constamment l'efficacité de la répression afin de maintenir la paix et la stabilité régionales.

Ces dernières années, la Chine a développé sa coopération régionale en matière d’application de la loi, avec des mécanismes adaptés et des résultats significatifs. Plusieurs opérations ciblées ont permis de démanteler des réseaux de jeux d’argent illégaux et d’escroqueries en ligne.

Un responsable du ministère chinois de la Sécurité publique a souligné la détermination des forces de l’ordre à intensifier la coopération internationale, à renforcer les actions conjointes de répression, à éradiquer les foyers de cybercriminalité et de fraude aux télécommunications, et à appréhender les suspects afin de protéger efficacement la vie et les biens des citoyens.

