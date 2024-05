Transition verte et numérique : opportunités et défis pour les entreprises

Dans un monde en constante mutation, les entreprises vietnamiennes engagées dans les transitions verte et numérique se retrouvent confrontées à des défis significatifs, en plus des opportunités que ces transactions offrent. Il est crucial pour elles de bénéficier d’un soutien accru de l’État en termes de politiques.

La Stratégie de développement socioéconomique pour la période 2021-2030 vise à exploiter pleinement et efficacement l’industrie 4.0 tout en favorisant une intégration internationale approfondie, dans le but de restructurer l’économie en faveur du développement durable et de la transformation numérique.

Conscientes de l’importance de la transition écologique, de nombreuses entreprises domestiques ont lancé des initiatives innovantes pour encourager une transformation en profondeur, en accord avec les principes du développement durable et du respect de l’environnement.

Nguyên Doàn Kêt, directeur général adjoint de la société Rang Dông spécialisée dans les ampoules électriques, souligne que son entreprise a investi massivement dans des équipements et des machines modernes pour assurer un développement rapide et durable. Actuellement, 72% de ses lignes de production sont entièrement automatisées.

"Nous utilisons des fours électriques. Il s’agit d’une installation fermée, exempte de poussière, sans émissions de fumée ni de CO 2 , SO 2 . L’énergie y est utilisée avec une grande efficacité. Notre système devient plus écologique grâce à la technologie numérique. Le système de robots de Rang Dông est unique en son genre. Nous devons les acquérir nous-mêmes, intégrer chaque module, les connecter et mettre en place un système de production intelligent. Celui-ci nous permet donc d’améliorer l’efficacité énergétique et de favoriser une utilisation rationnelle des ressources naturelles", explique-t-il.

Malgré les progrès réalisés, le développement d’une économie verte au Vietnam reste confronté à de nombreux défis en raison des ressources limitées. Dang Thê Anh, directeur adjoint de l’Institut national d’étude de la gestion économique, estime qu’il est nécessaire de mettre en place de nouvelles politiques pour encourager les entreprises vietnamiennes à investir davantage dans la transition verte et le développement durable.

"Nous souhaitons souligner en premier lieu la stabilité de l’économie et l’amélioration de l’environnement des affaires, en éliminant les obstacles dans divers secteurs. C’est là l’élément clé. Ensuite, viennent les solutions de soutien sélectives pour certains secteurs spécifiques", propose-t-il.

Afin de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam doit maintenir une croissance rapide et soutenue dans les décennies à venir. Alors que les opportunités de croissance selon les méthodes traditionnelles, reposant principalement sur une main-d’œuvre à bas coût ou sur des ressources naturelles, se réduisent, la productivité du travail devient le facteur déterminant de la compétitivité de l’économie nationale, de chaque localité et de chaque entreprise.

"Il est impératif d’investir massivement dans la science et la technologie, en mettant l’accent sur l’innovation technologique, pour adapter les politiques à la réalité et stimuler l’innovation technologique au sein des entreprises. Bien que les entreprises puissent jouer un rôle central, elles ont également besoin du soutien des instituts de recherche, des universités, des décideurs politiques et des sources de financement pour réussir", souligne Chu Duc Hoàng, un responsable du Fonds de l’innovation technologique nationale relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Au cours de cette transition, les efforts des entreprises sont essentiels, mais les politiques de soutien doivent également être transparentes et ciblées. Un soutien concret et efficace aux entreprises contribuera à restructurer l’économie, à renforcer la compétitivité de l’économie nationale et à propulser le Vietnam vers une position de leader dans la région.

"Les critères de classification écologique du Vietnam se conforment aux normes européennes et respectent les réglementations de la Banque mondiale, ainsi que celles de l’AFC et d’autres institutions financières spécialisées dans le climat", indique le professeur associé Nguyên Dinh Tho, directeur de l’Institut de stratégie, de politique des ressources et de l’environnement, propose certaines solutions.

"Ainsi, les entreprises qui répondent aux critères écologiques vietnamiens répondront également aux exigences des institutions financières mondiales en matière d’environnement. Cela leur offrira des opportunités d’accéder aux financements verts à l’échelle mondiale", poursuit-il.

L’économie numérique et l’économie verte contribueront à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Cependant, pour saisir pleinement ces opportunités, le pays doit mettre en place une stratégie nationale de transition écologique, assortie d’objectifs précis et de plans d’action concrets et harmonieux. Quant aux entreprises, elles doivent continuer à innover et à investir dans les technologies pour améliorer leur compétitivité sur la scène internationale.

