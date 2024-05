L’IA et 5G pour piloter la transformation numérique et verte du Vietnam

Un séminaire sur le rôle de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie 5G dans la transformation numérique, la transition verte et le développement économique numérique a eu lieu à Hanoï le 29 mai, dans le cadre du Sommet DX Vietnam - Asie 2024.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Hai, directeur du Centre de stratégie de réseau et d'innovation technologique du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel), a affirmé que non seulement la technologie 5G aide les entreprises à passer au numérique plus efficacement, mais qu'elle favorise également une transformation verte durable.

Selon une étude de l'Institut national de la stratégie de l'information et de la communication, d'ici 2025, la 5G pourrait représenter environ 7,34% de la croissance du PIB du Vietnam.

Nguyên Anh Cuong, chef du bureau économique de l'Autorité vietnamienne des télécommunications du ministère de l'Information et de la Communication, a noté que le thème des activités du ministère pour 2024 tourne autour de la vulgarisation des infrastructures numériques et des applications numériques innovantes pour le développement économique numérique. En conséquence, parallèlement à la vente aux enchères réussie de deux bandes de fréquences pour le déploiement de la 5G, les fournisseurs de télécommunications se concentrent sur la commercialisation de la technologie.

Photo : VNA/CVN

Le ministère a établi des cadres juridiques et des normes pour la 5G au Vietnam, tout en fournissant des lignes directrices pour l'attribution du spectre afin de permettre une mise en œuvre plus efficace par les entreprises. Dans un avenir proche, elle développera un projet visant à créer un centre d'innovation et de créativité 5G et à construire un laboratoire national 5G.

Nguyên Xuân Hoài, directeur de l’Académie d'IA du Vietnam, a estimé que les solutions d'application de l'IA offrent de nombreuses opportunités de développement aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises.

Actuellement, les outils technologiques de l'IA ont été appliqués dans divers secteurs tels que le service client, le marketing et la gestion des ressources humaines, tandis que l'IA générative et les produits basés sur l'IA comme ChatGPT sont certainement la tendance dans un avenir proche, a-t-il déclaré.

VNA/CVN