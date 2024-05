Le Vietnam veut prioriser la transformation numérique et la transition verte

>> La transformation numérique est cruciale pour la croissance de la logistique

>> Le Danemark est prêt à soutenir le Vietnam dans la transition verte

>> Soutenir le VN dans ses efforts d’adaptation aux changements climatiques et de transition verte

>> Les "circuits net zéro" favorisent le développement du tourisme durable

>> Les entreprises sont prêtes pour la transformation numérique et la transition verte

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang la déclaré que le processus et le développement économique visant une croissance durable sont des tendances mondiales inévitables et le chemin le plus court vers un avenir radieux pour le Vietnam.

Il a déclaré que le peuple vietnamien possède des qualités avantageuses telles que l’intelligence, la diligence et l’ouverture d’esprit aux nouveaux progrès, tandis que la le pays dispose de politiques et de programmes d’action pour participer de manière proactive à la quatrième révolution industrielle.

Trân Luu Quang a également souligné les problèmes existants, tels que le manque de mécanismes et de politiques pour créer une «pist » permettant aux entreprises technologiques de «décoller». Ce domaine doit encore recevoir des ressources prioritaires et être traité comme un secteur pionnier.

Dans le classement mondial, le Vietnam se classe au 150e rang sur 195 pays et territoires en termes de levier de la transition verte pour le développement socio-économique.

Il a déclaré que le pays doit donner la priorité aux investissements dans les infrastructures numériques, se concentrer sur la formation de la main-d’œuvre technologique et garantir la disponibilité de ressources humaines de haute qualité.

De plus, il faudrait mettre en place des mécanismes pour encourager les start-up à participer.

Le Vietnam doit exploiter et utiliser efficacement les acquis technologiques mondiaux grâce à la coopération internationale et aux connexions d’experts pour réaliser la transformation numérique et verte et développer une économie numérique.

Lors de cet événement annuel, le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a souligné l’importance des technologies de base telles que les semi-conducteurs. Le ministère a finalisé la version finale de la stratégie nationale de développement des semi-conducteurs, a-t-il noté.

Le président du conseil fondateur de l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), Truong Gia Binh, a déclaré que la transformation verte et numérique ne peut contribuer au développement de l’économie numérique que lorsqu’il y a suffisamment de ressources humaines pour ces nouveaux domaines.

Le forum se poursuivra jusqu’au 29 mai, avec six ateliers spécialisés, une exposition présentant des solutions de transformation numérique et des activités de réseautage d’affaires entre entreprises nationales et étrangères.

VNA/CVN