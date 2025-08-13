Le Vietnam se raconte à travers une exposition d’envergure

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août victorieuse (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), l’“Exposition des réalisations nationales”, assortie d’un programme d’activités marquantes, sera ouverte gratuitement au public à partir du 23 août.

Photo : BTC/CVN

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Đông, a souligné qu’il s’agissait d’une occasion pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée de se remémorer les 80 années de lutte pour l’indépendance, la défense et la construction du pays, sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Organisée à l’échelle nationale, l’exposition réunit un large éventail de participants : organes du Parti, ministères et organisations centrales, 34 villes et provinces, mais aussi des organisations internationales et des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées. Pensés et conçus avec un soin méticuleux, les contenus s’appuient sur des technologies de pointe pour mettre en lumière, à travers l’art et des dispositifs scéniques mêlant éléments physiques et numériques, les grandes réalisations du pays dans de multiples domaines.

Un rendez-vous solennel et inoubliable

Selon le vice-ministre, jamais le Vietnam n’avait accueilli une exposition d’une telle envergure, à la fois par la richesse de ses contenus et par la diversité des acteurs mobilisés. Dès les premiers préparatifs, un comité de pilotage et un comité d’organisation ont été constitués. Placé au cœur du dispositif, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en sa qualité d’organe permanent, a assuré une coordination étroite avec l’ensemble des partenaires, veillant à ce que chaque étape soit menée avec rigueur et dans le respect du calendrier.

Les derniers détails se mettent en place : aménagements, design des espaces, choix des thématiques, scénarios des cérémonies d’ouverture et de clôture, calendrier des activités… tout est désormais presque finalisé. Ministères, collectivités et entreprises partenaires ont peaufiné leurs contenus, rassemblé objets, documents et images. L’ambition est claire : offrir un rendez-vous solennel, fort et inoubliable, à la hauteur du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, a-t-il affirmé.

Outre les expositions d’objets et de documents, le public pourra assister à des spectacles artistiques, des démonstrations de technologies interactives, des tables rondes thématiques et des activités éducatives à destination des élèves et étudiants.

Parmi eux : le programme musical Rạng ro Việt Nam (Le Vietnam éclatant), le spectacle 8Wonder Cô Loa, la course à pied Việt Nam tôi đó (Voici mon Vietnam), la soirée artistique Lời trái tim Việt Nam (La voix du cœur du Vietnam), le forum Application de l’intelligence artificielle dans l’ère numérique, le colloque Le rôle des données à l’ère numérique…

Photo : CP/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme assurera la gestion de deux espaces principaux : Vietnam - Homme et nature, qui célèbre la beauté du pays et de ses habitants, et créer pour construire, qui mettra en valeur les œuvres et produits issus des douze industries culturelles ainsi que leurs réalisations. Dans ces espaces, les visiteurs pourront interagir avec des technologies innovantes et découvrir des créations artistiques contemporaines imprégnées d’identité nationale, illustrant le rôle moteur de la culture dans le développement durable.

L’un des atouts majeurs de l’événement sera l’intégration à grande échelle de technologies de pointe : réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), écrans tactiles interactifs, modélisations 3D et projections multimédias spectaculaires. Ces dispositifs offriront au public une expérience immersive et interactive inédite, brouillant les frontières entre réel et virtuel.

En parallèle, des concepts d’exposition audacieux, en phase avec les grands enjeux actuels – transformation numérique, transition verte, culture digitale – viendront enrichir le parcours. Plus vivants et plus accessibles, ces espaces promettent de séduire un large public, et tout particulièrement les jeunes générations en quête de découvertes stimulantes.

Thao Nguyên/CVN