Dak Lak : élimination des logements précaires, un acte de solidarité envers la communauté

Dans le cadre du programme national visant à supprimer les maisons précaires, la province de Dak Lak (Centre) a soutenu la construction et la rénovation de près de 9.000 habitations pour les familles pauvres, les bénéficiaires de politiques sociales et les personnes en difficulté.

Photo : VNA/CVN

L’ensemble des communes a lancé les travaux et s’engage à livrer toutes les maisons d’ici août 2025.

Dans la campagne "Jeunes bénévoles de l'été 2025", de nombreux jeunes, notamment des étudiants de l’Université de génie civil du Centre, ont contribué activement à la construction de logements. Ces actions ne sont pas seulement un moyen de mettre en pratique leurs compétences, mais aussi un acte de solidarité envers la communauté.

Les autorités locales, les forces armées et les entreprises de la province ont également uni leurs efforts. La compagnie d’électricité de Dak Lak a financé la construction de maisons pour des foyers défavorisés, tout en mobilisant ses ouvriers pour aider à l’installation des infrastructures électriques.

Le Commandement des garde-frontières de Dak Lak a également participé activement en apportant aide matérielle et main-d’œuvre dans les zones frontalières.

La Police provinciale, pour sa part, a lancé la construction de plus de 4.300 maisons, dont plus de 2.600 sont déjà terminées.

Ce programme reflète une politique juste du Parti et de l’État, et reçoit un large soutien de la population. Grâce à ce programme, plus de 7.000 maisons ont été construites en faveur des démunis locaux.

VNA/CVN