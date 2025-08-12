La technologie numérique du Vietnam s’affirme de plus en plus sur la carte mondiale

De nombreuses entreprises technologiques vietnamiennes innovent et développent constamment des produits et solutions, créant ainsi leurs propres empreintes technologiques. Elles visent l’objectif de figurer parmi les dix premières entreprises mondiales de technologie numérique, à égalité avec celles des pays avancés, conformément à la Résolution 57.

Après près de 30 ans de développement du secteur des technologies de l’information, de nombreuses entreprises numériques, grâce à l’externalisation de logiciels, ont généré des milliards de dollars de revenus pour l’économie vietnamienne et constitué un vivier abondant de ressources humaines spécialisées.

En 2024, le chiffre d’affaires des entreprises vietnamiennes du secteur des technologies numériques à l’étranger a atteint 11,5 milliards de dollars, affichant une croissance annuelle de plus de 30%. L’objectif fixé est d’atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2035, dépassant ainsi la valeur des exportations agricoles, et marquant un tournant dans la structure des exportations vietnamiennes.

La technologie numérique est désormais un pilier essentiel pour le Vietnam, qui nourrit une ambition plus grande : concevoir des produits issus de la technologie et des marques nationales, suffisamment compétitifs face aux produits internationaux. La Résolution 57 prévoit ainsi de faire du Vietnam, d’ici 2045, l’un des pôles industriels mondiaux des technologies numériques, et de le placer parmi les 30 premiers pays en matière d’innovation et de transformation numérique. Le taux d’entreprises technologiques devra être équivalent à celui des pays développés, avec au moins dix d’entre elles rivalisant avec les acteurs de premier plan à l’échelle internationale.

Des start-up modèles

Récemment, MoMo a été classée dans le Top 5 des marques les plus appréciées au Vietnam par Campaign Asia et Pureprofile. Aux côtés de Vietnam Airlines, elle est la seule fintech vietnamienne à figurer dans ce classement. Cette distinction est d’autant plus notable qu’elle s’appuie sur le leadership de Nguyên Manh Tuong, coprésident du conseil d’administration, cofondateur et directeur général, récemment reconnu par Fintech Network comme l’un des 15 meilleurs fondateurs de fintech d’Asie du Sud-Est.

Le succès de MoMo repose sur deux piliers principaux : des capacités d’intelligence artificielle (IA) à grande échelle et un écosystème financier numérique étendu.

L’IA de MoMo ne se limite pas aux fonctionnalités ou à l’infrastructure technologique : elle est profondément intégrée à chaque point de contact avec les utilisateurs - suggestions personnalisées de produits financiers, alertes de risque, optimisation des paiements, accompagnement dans les décisions de dépenses et d’épargne.

Parallèlement, MoMo bâtit un écosystème financier numérique complet, couvrant les besoins quotidiens de dizaines de millions de Vietnamiens - particuliers, petits commerçants et entreprises - grâce à des services interconnectés : solutions de paiement, crédit, assurance, épargne, investissement et gestion d’entreprise.

Poursuivant son expansion internationale, MoMo est devenue, le 8 août 2025, la première application financière vietnamienne à intégrer directement les paiements dans Messenger de Meta. Il s’agit non seulement d’une étape majeure de coopération internationale, mais aussi d’une reconnaissance par un géant technologique mondial de la maîtrise technique, de la sécurité et de la conformité de MoMo aux normes les plus strictes en matière de fonctionnement, de protection des données et d’expérience utilisateur. Cette collaboration ouvre un nouveau canal de paiement pour des millions de personnes et renforce la position de leader de MoMo en rapprochant les standards vietnamiens des références mondiales en matière de services financiers numériques.

MoMo illustre ainsi parfaitement l’essor de l’intelligence vietnamienne : partie d’une jeune start-up technologique, elle est devenue le premier groupe de technologie financière du pays, avec plus de 30 millions d’utilisateurs.

Outre MoMo, de nombreux autres produits technologiques vietnamiens se sont imposés sur la scène internationale. Axie Infinity, développé par Sky Mavis, a déclenché un engouement mondial dans l’univers des jeux blockchain. Avec des millions de joueurs à travers le monde, il place le Vietnam sur la carte mondiale de la blockchain et démontre le potentiel créatif des Vietnamiens dans le développement de produits innovants.

De son côté, Zalo Chat, plateforme conçue par VNG, a su conserver sa place sur le marché national dans le domaine de la messagerie, rivalisant avec les grandes plateformes internationales.

Le passage de l’externalisation logicielle à la création de produits technologiques innovants "made in Vietnam" constitue une étape majeure. Des exemples comme MoMo ou Axie Infinity prouvent que les Vietnamiens sont non seulement capables de maîtriser la technologie, mais aussi de produire des solutions compétitives face aux grandes marques mondiales.

