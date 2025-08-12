Presse : la VNA affirme son rôle de pionnier dans la transformation numérique

Un séminaire sur le rôle de la presse à l'ère de la technologie, s’est tenu le 12 août à Vientiane, réunissant des représentants d’organes de presse du Laos, du Vietnam, de la Thaïlande et de l’Australie.

Bùi Xuân Tu, chef du Bureau de représentation de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos, a présenté le processus de développement et d’intégration de la VNA depuis sa fondation il y a 80 ans, soulignant son adaptation à l’ère de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle (IA).

Il a indiqué que la VNA applique de nouvelles technologies dans toutes les étapes de production et de diffusion de l'information, utilise un système de gestion de contenu intelligent et analyse les données des utilisateurs, tout en maintenant ses valeurs fondamentales et en garantissant la fiabilité de ses informations.

Grâce à ces efforts, la VNA affirme son rôle de pionnier dans l’innovation, jouissant de la confiance des lecteurs et d’une reconnaissance internationale.

Le séminaire a également abordé l’utilisation de l’IA dans la presse, la lutte contre les fausses nouvelles et les solutions pour générer des revenus, soulignant la nécessité d’une coopération régionale et de l’application des technologies pour s’adapter à l’ère numérique.

