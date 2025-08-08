La récompense opportune des réalisations contribue à alimenter le patriotisme

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné, lors de la 13 e réunion du Conseil central d'émulation, que récompenser l'excellence renforce le patriotisme et l'engagement national dans le contexte du développement futur du Vietnam.

La récompense opportune des réalisations et contributions exceptionnelles non seulement honore l'excellence, mais alimente également un regain de patriotisme et d'engagement alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 13e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense, le 8 août à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui préside également le Conseil, a souligné que 2025 était une année charnière, marquant le 80e anniversaire de la Force de sécurité publique populaire, de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Il a dit que les ministères, les secteurs et les localités travaillent avec une grande détermination pour atteindre les objectifs socio-économiques à l'horizon 2025, notamment en assurant la défense et la sécurité nationales, en promouvant le bien-être social et en stimulant la croissance économique conformément au Plan national de développement 2021-2025. Le pays poursuit également les réformes du système politique et met en œuvre un modèle de gouvernance locale à deux niveaux.

Dans ce contexte, il a souligné que le travail d'émulation et de récompense est un moteur essentiel, favorisant le patriotisme, le dévouement et l'élan collectif à l'approche du XIe Congrès national d'émulation patriotique, des congrès du Parti à tous les niveaux et du XIVe Congrès national du Parti.

Examinant les progrès réalisés depuis la 12e réunion du Conseil, le Premier ministre a salué la portée et l'impact considérables des grandes campagnes. Il s'agit notamment d'efforts pour éradiquer les logements délabrés, d'accélérer la construction d'infrastructures clés telles que les lignes de transport de 500 kV Phô Nôi - Quang Trach et Lào Cai - Vinh Yên, de la campagne de 500 jours visant à achever 3.000 km d'autoroutes, ainsi que d'initiatives thématiques telles que "L'alphabétisation numérique pour tous" et "L'apprentissage tout au long de la vie".

À moins d'un mois de la 80e Fête nationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à intensifier les campagnes d'émulation afin d'atteindre les objectifs de l'année. Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de veiller à ce que les distinctions soient décernées rapidement et de manière appropriée lors des grands événements nationaux, afin de reconnaître les contributions exceptionnelles au développement, à la sécurité et à la prospérité du pays.

Il a réaffirmé que toutes les procédures de distinctions doivent respecter scrupuleusement les réglementations légales, les normes et les directives du Parti et de l'État. Cela, a-t-il déclaré, favorisera une culture de motivation et d'excellence, encourageant les fonctionnaires, les travailleurs, les entreprises et les citoyens à contribuer activement au progrès de la nation.

