Centre national des expositions à Cô Loa

Préparatifs de l’exposition "Parcours de 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur"

L’exposition "Parcours de 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur" est prévue du 28 août au 5 septembre au Centre national des expositions à Cô Loa (Hanoï), visant à présenter les réalisations encourageantes de 80 ans d’édification, de défense et de développement du pays. Cet événement célébrera le 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Photo : VNA/CVN

L’exposition sera une activité de grande envergure, riche en contenu, une tâche importante, difficile, sans précédent, avec un délai court et des exigences élevées… Elle va réunir tous les ministères, secteurs et collectivités du niveau central à local. Cette manifestation comprendra également des activités annexes telles que des foires, des stands de restauration, du tourisme, de l'artisanat, des programmes artistiques, ainsi que des rencontres bilatérales, conférences, séminaires, etc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il s’agissait d’un événement important pour célébrer le 80e anniversaire de la fête nationale, qui s’est tenue pour la première fois à grande échelle dans un grand espace.

Selon le comité d’organisation, l’exposition contribuera à éveiller la fierté et la glorieuse tradition historique du pays au cours des 80 dernières années afin de motiver et d’inspirer notre peuple à entrer dans une nouvelle ère, celle du développement prospère, civilisé et florissant. À travers cette exposition, les Vietnamiens peuvent véritablement profiter des acquis de notre pays, tout en présentant à leurs amis internationaux les réalisations remarquables accumulées pendant ces 80 ans.

Photo : ST/CVN

Le chef du gouvernement a suggéré que l'exposition devait mobiliser un maximum de documents, matériaux, objets et personnalités et combiner la présentation des réalisations nationales. Et d’ajouter qu’il faudrait une combinaison de tradition et de modernité, appliquant l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle, la projection 3D, etc.

La permanence du gouvernement charge la Télévision du Vietnam de présider et de coordonner le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Radio du Vietnam, le Comité populaire de la ville de Hanoï, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le groupe Vingroup et les agences concernées pour organiser une série de programmes artistiques dans le cadre de l’exposition.

La Télévision du Vietnam, en collaboration avec la Radio du Vietnam et Vingroup, est chargée d’organiser des activités culturelles, artistiques et des spectacles au Centre d’exposition national à l’occasion du 80e anniversaire de la journée traditionnelle de la radiodiffusion et de la télévision vietnamiennes et du 55e anniversaire de la toute première émission télévisée.

Hoàng Phuong/CVN