Journée de la dioxine du Vietnam au Japon

Le 11 août, l’Association d’amitié Japon-Vietnam a organisé à Tokyo la 14 e Journée de la dioxine du Vietnam, en réponse à la Journée des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine (10 août).

Photo : VNA/CVN

Activité annuelle de l’Association depuis 2011, cet événement a présenté un documentaire du réalisateur japonais Kohei Kawabata, retraçant la vie de Nguyên Duc, frère cadet d’un couple de jumeaux siamois, victime de l’agent orange pulvérisé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam.

Nguyên Duc a fait preuve d’une grande force et détermination pour surmonter la douleur causée par ses maladies, vivre positivement et avec énergie, et inspirer les autres. Le documentaire aborde également les conséquences persistantes de l’agent orange au Vietnam, où de nombreuses personnes continuent d’être touchées aujourd’hui.

L’événement a également été marqué par une présentation du célèbre journaliste japonais Nakamura Goro, auteur de nombreuses expositions photographiques au Japon et dans le monde sur les effets de l’agent orange au Vietnam. Depuis 1976, il a pris des dizaines de milliers de photos sur ce sujet, exposées au Japon, aux États-Unis et en République de Corée, afin de faire connaître au monde la tragédie de l’agent orange subie par le peuple vietnamien.

Selon Nakamura, la question de l’agent orange au Vietnam présente certaines similitudes avec les tragédies des bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Cependant, cette tragédie reste peu connue dans le monde, y compris du public américain.

Yoshiro Suzuki, secrétaire général du comité chargé de la Journée de la dioxine du Vietnam au Japon, a souligné qu’en 50 ans, le Vietnam avait reconstruit son pays ravagé par la guerre et connu un fort développement économique. Néanmoins, l’agent orange pulvérisé par l’armée américaine pendant la guerre continue de causer de graves conséquences dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Il a affirmé son engagement à maintenir la Journée annuelle de la dioxine du Vietnam au Japon afin de sensibiliser à ce problème et de partager les souffrances des victimes au Vietnam.

VNA/CVN