L’Ordre du Travail de première classe pour la fondation Thiên Tâm

La fondation Thiên Tâm du groupe Vingroup recevra l’Ordre du Travail de première classe pour son engagement ininterrompu dans l’action sociale, du soutien à des millions de personnes en difficulté et de la contribution au développement durable au sein de la communauté.

Animé par l’esprit de solidarité et la mission "Pour une vie meilleure pour tous", Vingroup œuvre dans la philanthropie depuis son retour au Vietnam, avec un budget total déjà alloué de 30.000 milliards de dôngs à des programmes caritatifs et sociaux.

Près de 15.000 milliards de dôngs ont été investis via la fondation Thiên Tâm, créée le 3 octobre 2006, pour financer plus de 50 programmes dans 34 provinces et grandes villes du pays. Après 19 années d’activités, Thiên Tâm est devenue la plus grande fondation philanthropique privée du Vietnam, tant par l’ampleur de ses actions que par son rayonnement.

La fondation intervient dans tous les domaines majeurs de la solidarité nationale : reconnaissance envers les anciens combattants et les familles méritantes, protection sociale, lutte contre la pauvreté, culture, éducation, santé, infrastructures, agriculture, environnement, prévention et gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, développement communautaire. Elle se distingue également par ses initiatives pionnières en faveur de moyens d’existence durables pour des millions de Vietnamiens.

Concrètement, dans le domaine de la reconnaissance et de la protection sociale, Thiên Tâm prend en charge près de 1.000 Mères héroïnes vietnamiennes, anciens jeunes volontaires ou victimes de l’agent orange ; elle soutient financièrement plus de 1.200 orphelins du COVID-19 et plus de 1.000 personnes âgées seules ou en situation de handicap. La fondation apporte un soutien mensuel à plus de 50 établissements caritatifs accueillant orphelins, personnes âgées seuls et personnes handicapées, et accompagne des groupes bénévoles organisant des repas gratuits dans de nombreux hôpitaux. À chaque Fête nationale ou Têt, des centaines de milliers de colis sont distribués aux familles méritantes et aux ménages pauvres, témoignage concret de gratitude et de solidarité.

Dans le secteur du logement et des infrastructures, Thiên Tâm a offert près de 27.000 maisons de solidarité pour remplacer des habitations précaires, et achevé près de 500 ouvrages d’intérêt public : 335 écoles et internats, 400 km de routes, 10 ponts et 90 systèmes d’eau potable. Ces réalisations contribuent à transformer durablement la vie des communautés.

Mais la fondation Thiên Tâm ne se limite pas à l’assistance : elle crée aussi des moyens d’existence pérennes. Grâce aux "banques de veaux et de bufflons", à la modernisation agricole et à la création d’emplois locaux, elle a distribué 25.000 bovins, ainsi que des milliers d’équipements, véhicules, plants et animaux reproducteurs. Ces initiatives ont permis à plus de 11.000 foyers de sortir durablement de la pauvreté et généré des emplois pour des dizaines de milliers de familles.

La fondation se distingue également par l’intégration de technologies avancées dans l’agriculture, telles que les cages marines offshore en HDPE ou les systèmes d’irrigation intelligente israéliens pour les agrumes, augmentant les revenus des agriculteurs et pêcheurs tout en renforçant la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.

Santé, éducation et solidarité d’urgence

Dans le domaine de la santé, la Fondation Thiên Tâm a investi, au cours des 19 dernières années, plusieurs milliers de milliards de dôngs pour la prise en charge médicale de la population. Elle a permis la consultation et la chirurgie gratuites pour 7 millions de personnes, soutenu 1.200 sages-femmes villageoises dans les régions reculées, investi 1.000 milliards de dôngs pour moderniser le système d’urgences préhospitalières et offert plus de 26.000 unités de sang chaque année. Elle mise également sur la formation : 530 médecins ont été formés dans les régions montagneuses et insulaires, et des programmes de dépistage des maladies non transmissibles ont été financés dans des dizaines de provinces.

Dans le secteur de l’éducation, Thiên Tâm a attribué 90.000 bourses à des élèves et étudiants défavorisés mais méritants, et offert 16.200 ordinateurs à près de 1.000 écoles, ouvrant ainsi l’accès au savoir et de nouvelles perspectives d’avenir à des milliers de jeunes.

Outre ses programmes de long terme, la fondation se mobilise immédiatement lors des catastrophes naturelles et crises sanitaires. Pendant la pandémie de COVID-19, elle a débloqué 7.500 milliards de dôngs pour la lutte contre le virus, distribué des dizaines de milliers de tonnes de produits de première nécessité et de matériel médical, et apporté une aide de centaines de milliards de dôngs aux localités les plus touchées.

Face au super typhon Yagi récemment, elle a alloué 250 milliards de dôngs en espèces aux sinistrés, reconstruit 13 infrastructures communautaires et coordonné les secours d’urgence, contribuant ainsi à stabiliser la vie quotidienne et relancer la production.

Particulièrement, la série d’initiatives "Gieo Mầm Thiện Tâm" (Semer les graines de la bonté) a permis de collecter 22 milliards de dôngs supplémentaires auprès d’entreprises et de particuliers, finançant notamment la construction de deux écoles à Lào Cai (Nord), offrant ainsi de meilleures conditions d’apprentissage à 800 enfants des régions montagneuses.

S’exprimant sur cette distinction, le directeur de la fondation Thiên Tâm, Ly Minh Tuân, a déclaré : "L’Ordre du Travail de première classe est un immense honneur, mais aussi un rappel de notre responsabilité collective à poursuivre inlassablement notre engagement auprès de la communauté, à faire vivre l’esprit de solidarité du groupe et à diffuser toujours plus de bienfaits dans la société. Nos actions ne s’arrêteront que lorsque plus personne ne sera laissé pour compte sur le chemin du développement du pays".

Née de la volonté humaniste des fondateurs de Vingroup et portée par plusieurs générations de collaborateurs, la fondation Thiên Tâm incarne un modèle exemplaire de philanthropie privée, professionnelle, efficace et durable.

L’attribution de l’Ordre du Travail de première classe, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale et du 32ᵉ anniversaire de la fondation de Vingroup (8/8/1993 - 8/8/2025), constitue à la fois une reconnaissance et un encouragement de la part de l’État et du peuple envers les organisations pionnières engagées pour le bien commun.

Sur la voie de la construction d’une société harmonieuse et solidaire, la fondation Thiên Tâm poursuivra sa mission, fidèle à l’esprit : "Avancer avec la nation - Être solidaire avec chaque individu".

Phuong Nga/CVN