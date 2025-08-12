L’Ordre du Travail de première classe pour la fondation Thiên Tâm

>> Vingroup : Lancement officiel de la plateforme Gen Green lors de la Journée verte du Vietnam
|Lors du Nouvel An lunaire, la fondation Thiên Tâm remet des centaines de milliers de cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux personnes en situation précaire.
|Photo : QTT/CVN
Animé par l’esprit de solidarité et la mission "Pour une vie meilleure pour tous", Vingroup œuvre dans la philanthropie depuis son retour au Vietnam, avec un budget total déjà alloué de 30.000 milliards de dôngs à des programmes caritatifs et sociaux.
Près de 15.000 milliards de dôngs ont été investis via la fondation Thiên Tâm, créée le 3 octobre 2006, pour financer plus de 50 programmes dans 34 provinces et grandes villes du pays. Après 19 années d’activités, Thiên Tâm est devenue la plus grande fondation philanthropique privée du Vietnam, tant par l’ampleur de ses actions que par son rayonnement.
La fondation intervient dans tous les domaines majeurs de la solidarité nationale : reconnaissance envers les anciens combattants et les familles méritantes, protection sociale, lutte contre la pauvreté, culture, éducation, santé, infrastructures, agriculture, environnement, prévention et gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, développement communautaire. Elle se distingue également par ses initiatives pionnières en faveur de moyens d’existence durables pour des millions de Vietnamiens.
|La fondation Thiên Tâm met en place des prêts à taux zéro pour soutenir le développement des coopératives agricoles et offrir des moyens de subsistance durables aux populations locales défavorisées.
|Photo : QTT/CVN
Concrètement, dans le domaine de la reconnaissance et de la protection sociale, Thiên Tâm prend en charge près de 1.000 Mères héroïnes vietnamiennes, anciens jeunes volontaires ou victimes de l’agent orange ; elle soutient financièrement plus de 1.200 orphelins du COVID-19 et plus de 1.000 personnes âgées seules ou en situation de handicap. La fondation apporte un soutien mensuel à plus de 50 établissements caritatifs accueillant orphelins, personnes âgées seuls et personnes handicapées, et accompagne des groupes bénévoles organisant des repas gratuits dans de nombreux hôpitaux. À chaque Fête nationale ou Têt, des centaines de milliers de colis sont distribués aux familles méritantes et aux ménages pauvres, témoignage concret de gratitude et de solidarité.
Dans le secteur du logement et des infrastructures, Thiên Tâm a offert près de 27.000 maisons de solidarité pour remplacer des habitations précaires, et achevé près de 500 ouvrages d’intérêt public : 335 écoles et internats, 400 km de routes, 10 ponts et 90 systèmes d’eau potable. Ces réalisations contribuent à transformer durablement la vie des communautés.
|L’école primaire semi-internat pour minorités ethniques de Nâm Kè dans la province de Diên Biên (Nord), l’un des ouvrages inaugurés et mis en service par la fondation Thiên Tâm en mai 2025.
|Photo : QTT/CVN
Mais la fondation Thiên Tâm ne se limite pas à l’assistance : elle crée aussi des moyens d’existence pérennes. Grâce aux "banques de veaux et de bufflons", à la modernisation agricole et à la création d’emplois locaux, elle a distribué 25.000 bovins, ainsi que des milliers d’équipements, véhicules, plants et animaux reproducteurs. Ces initiatives ont permis à plus de 11.000 foyers de sortir durablement de la pauvreté et généré des emplois pour des dizaines de milliers de familles.
La fondation se distingue également par l’intégration de technologies avancées dans l’agriculture, telles que les cages marines offshore en HDPE ou les systèmes d’irrigation intelligente israéliens pour les agrumes, augmentant les revenus des agriculteurs et pêcheurs tout en renforçant la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.
Santé, éducation et solidarité d’urgence
Dans le domaine de la santé, la Fondation Thiên Tâm a investi, au cours des 19 dernières années, plusieurs milliers de milliards de dôngs pour la prise en charge médicale de la population. Elle a permis la consultation et la chirurgie gratuites pour 7 millions de personnes, soutenu 1.200 sages-femmes villageoises dans les régions reculées, investi 1.000 milliards de dôngs pour moderniser le système d’urgences préhospitalières et offert plus de 26.000 unités de sang chaque année. Elle mise également sur la formation : 530 médecins ont été formés dans les régions montagneuses et insulaires, et des programmes de dépistage des maladies non transmissibles ont été financés dans des dizaines de provinces.
|Des dizaines de milliers d’ordinateurs neufs remis par la fondation Thiên Tâm à des élèves des zones rurales et reculées, pour semer la connaissance et faciliter l’accès au numérique à l’ère digitale.
|Photo : QTT/CVN
Dans le secteur de l’éducation, Thiên Tâm a attribué 90.000 bourses à des élèves et étudiants défavorisés mais méritants, et offert 16.200 ordinateurs à près de 1.000 écoles, ouvrant ainsi l’accès au savoir et de nouvelles perspectives d’avenir à des milliers de jeunes.
Outre ses programmes de long terme, la fondation se mobilise immédiatement lors des catastrophes naturelles et crises sanitaires. Pendant la pandémie de COVID-19, elle a débloqué 7.500 milliards de dôngs pour la lutte contre le virus, distribué des dizaines de milliers de tonnes de produits de première nécessité et de matériel médical, et apporté une aide de centaines de milliards de dôngs aux localités les plus touchées.
Face au super typhon Yagi récemment, elle a alloué 250 milliards de dôngs en espèces aux sinistrés, reconstruit 13 infrastructures communautaires et coordonné les secours d’urgence, contribuant ainsi à stabiliser la vie quotidienne et relancer la production.
|Un représentant de la fondation Thiên Tâm remet symboliquement les clés d’un nouveau quartier d’habitations temporaires pour les habitants du village de Nu, gravement touchés par le typhon Yagi en 2024.
|Photo : QTT/CVN
Particulièrement, la série d’initiatives "Gieo Mầm Thiện Tâm" (Semer les graines de la bonté) a permis de collecter 22 milliards de dôngs supplémentaires auprès d’entreprises et de particuliers, finançant notamment la construction de deux écoles à Lào Cai (Nord), offrant ainsi de meilleures conditions d’apprentissage à 800 enfants des régions montagneuses.
S’exprimant sur cette distinction, le directeur de la fondation Thiên Tâm, Ly Minh Tuân, a déclaré : "L’Ordre du Travail de première classe est un immense honneur, mais aussi un rappel de notre responsabilité collective à poursuivre inlassablement notre engagement auprès de la communauté, à faire vivre l’esprit de solidarité du groupe et à diffuser toujours plus de bienfaits dans la société. Nos actions ne s’arrêteront que lorsque plus personne ne sera laissé pour compte sur le chemin du développement du pays".
Née de la volonté humaniste des fondateurs de Vingroup et portée par plusieurs générations de collaborateurs, la fondation Thiên Tâm incarne un modèle exemplaire de philanthropie privée, professionnelle, efficace et durable.
L’attribution de l’Ordre du Travail de première classe, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale et du 32ᵉ anniversaire de la fondation de Vingroup (8/8/1993 - 8/8/2025), constitue à la fois une reconnaissance et un encouragement de la part de l’État et du peuple envers les organisations pionnières engagées pour le bien commun.
Sur la voie de la construction d’une société harmonieuse et solidaire, la fondation Thiên Tâm poursuivra sa mission, fidèle à l’esprit : "Avancer avec la nation - Être solidaire avec chaque individu".
Phuong Nga/CVN
La fondation Thiên Tâm est une organisation caritative à but non lucratif, fondée et financée par le groupe Vingroup, active depuis le 3 octobre 2006. Forte d’un réseau couvrant tout le pays et animée par la transparence, l’efficacité et la durabilité, elle s’impose comme un pont de confiance entre les donateurs et ceux qui ont besoin d’aide.