Arkia annonce l’ouverture d’une ligne aérienne directe Tel-Aviv - Hanoï

Une ligne aérienne directe reliant Tel-Aviv (Israël) à Hanoï (Vietnam) a été officiellement annoncée lors d’une cérémonie organisée dans la capitale israélienne, le 12 août.

Photo : VNA/CVN

La compagnie Arkia Israeli Airlines (Arkia) prévoit d’effectuer son premier vol en décembre 2025 ou janvier 2026, et commencera à commercialiser les billets pour la ligne Tel-Aviv - Hanoï dès octobre prochain.

La durée du vol est estimée à 11 heures et 35 minutes, ce qui permettra de réduire le temps de trajet de 5 à 9 heures en moyenne, tout en évitant une à deux escales.

L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans le cadre d’un accord aérien entre le Vietnam et Israël, après une période de perturbations dues à la pandémie de COVID-19 et aux conflits au Moyen-Orient.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, s’est félicité du lancement par Arkia de ce vol direct vers Hanoï, soulignant que la rapidité des décisions et des préparatifs témoignait de la confiance de la compagnie aérienne dans le potentiel du marché vietnamien.

Il a affirmé que l’ouverture de cette ligne contribuerait à dynamiser le tourisme, le commerce, l’investissement, ainsi que les échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays, notamment dans le contexte de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël (VIFTA) en novembre 2024.

VNA/CVN