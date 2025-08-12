À Gia Lai, 12 bébés tortues fraîchement écloses rampent vers la mer

Douze bébés tortues sont nés sur la plage de la commune de l’île de Nhon Châu, dans la province de Gia Lai et ont été relâchés en toute sécurité dans la mer par les autorités et la population locales.

Photo : Nhon Châu/CVN

Ces œufs ont été découverts plus tôt par les autorités locales et la communauté. Ces dernières ont suivi les traces d’une tortue femelle rampant sur le sable pour pondre, localisé le nid et mis en place des mesures de protection jusqu’à l’éclosion.

"Nous encourageons toujours les habitants, lorsqu’ils découvrent une tortue femelle venant pondre ou des bébés tortues en train d’éclore, à le signaler immédiatement afin que des mesures de protection puissent être prises", a déclaré Duong Hiêp Hung, président du Comité populaire de la commune de Nhon Châu.

Le lâcher de ces bébés tortues a été un événement réjouissant pour les autorités et les habitants de la commune insulaire, contribuant ainsi de manière significative à la biodiversité et à la conservation des écosystèmes marins.

Les tortues marines sont une espèce rare et protégée, inscrite au Livre rouge du Vietnam et du monde entier.

Récemment, dans la commune de Nhon Châu et l’ancienne commune de Nhon Hai, aujourd’hui arrondissement de Quy Nhon Dông, des campagnes de sensibilisation régulières ont été organisées pour promouvoir la protection de l’environnement et des espèces marines rares.

Grâce à ces efforts, les habitants ont été davantage sensibilisés à la protection des plages de nidification des tortues. Lorsqu’ils rencontrent une tortue en train de pondre, ils veillent à la sécurité de la tortue mère, et si les tortues s’emmêlent dans des filets de pêche, elles sont secourues et relâchées à la mer.

Le Comité populaire de la province de Gia Lai a émis une directive à l’intention des services, agences et localités côtières afin de renforcer l’application des lois protégeant les espèces marines rares et menacées.

Le Service provincial de l’industrie et du commerce a été chargé d’ordonner aux forces de surveillance du marché d’inspecter et de prévenir le commerce ou la publicité illicite de produits issus de la faune marine.

La police provinciale et les gardes-frontières ont été chargés de renforcer les patrouilles et de réprimer rigoureusement toute exploitation, tout transport ou tout commerce illicite de la faune marine.

VNA/CVN