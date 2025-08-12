La plus grande campagne de marche promeut la santé et le bien-être national

Une marche d’une ampleur sans précédent sera organisée dans 34 localités du pays, rassemblant des habitants de toutes les régions autour d’un objectif commun : promouvoir l’unité nationale, le bien-être et le développement durable, ont annoncé le 11 août les organisateurs lors d’une conférence de presse.

Photo : CO/CVN

La campagne "Marche en avant avec le Vietnam", organisée conjointement par le journal Nhân Dân (Peuple) et le ministère de la Police, commémore le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945-2025), de la Fête nationale (2 septembre) et de la Journée traditionnelle de la Force de sécurité publique populaire (19 août).

Elle intervient à un moment crucial, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement et de réforme administrative.

Du 25 juillet au 16 août, les citoyens peuvent s’inscrire sur cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn et enregistrer leurs pas pour "un milliard de pas vers une nouvelle ère". La campagne encourage le patriotisme, la santé publique, la réduction des émissions de carbone et l’objectif de neutralité carbone du Vietnam.

Un des temps forts de la campagne se déroulera de 06h00 à 07h30 le 16 août : les participants de tout le pays, vêtus de maillots rouges à étoiles jaunes, se rassembleront place Ba Dinh à Hanoi pour une cérémonie de lever du drapeau, chanter l’hymne national et exprimer leur solidarité pour un Vietnam résilient et durable.

Au-delà de la forme physique, la campagne incarne un mouvement national inspiré par l’appel du Président Hô Chi Minh à l’amélioration de la condition physique et la santé de la population vietnamienne.

Photo : CO/CVN

Chaque pas accompli devient un "pas vert" : un geste modeste mais symbolique de réduction des émissions de carbone et de promotion de la responsabilité environnementale, en phase avec les objectifs climatiques nationaux.

Lors de la conférence de presse, Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, directeur adjoint de la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation de masse du Comité central du Parti et directeur du Comité de pilotage de la campagne, a déclaré que le journal était fier de promouvoir la vision du Parti et de l’État à travers des programmes culturels, artistiques, sportifs et sociaux porteurs d’avenir pour le grand public.

Plus qu’un simple événement sportif communautaire, la campagne représente une action collective puissante, d’une portée politique et sociale profonde. Elle reflète la détermination commune de la nation à surmonter les défis, à préserver la santé publique, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir le développement durable, positionnant ainsi le Vietnam sur la voie d’une intégration solide et du progrès dans la nouvelle ère, a-t-il indiqué.

VNA/CVN