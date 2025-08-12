Des millions de véhicules doivent se convertir aux comptes de trafic pour le péage

À un peu plus d’un an de l’entrée en vigueur des nouvelles règles, plus de 4 millions de voitures risquent de perdre l’accès aux voies à péage sans arrêt du Vietnam, à moins que leurs propriétaires ne se convertissent au nouveau système de "compte de trafic".

Photo : VNA/CVN

À compter du 1er octobre 2025, plus de 4 millions de véhicules au Vietnam ne pourront plus utiliser les voies de télépéage sans arrêt si leurs propriétaires n’ont pas opté pour un nouveau type de compte de paiement, appelé "compte de trafic".

Ce changement est requis par le décret gouvernemental N°119, qui donne aux propriétaires de véhicules jusqu’à cette date limite pour collaborer avec leur prestataire de services de paiement de péage afin de convertir leur compte de péage existant en compte de trafic et de le lier à un moyen de paiement dématérialisé, tel qu’un compte bancaire, un portefeuille électronique ou une carte de crédit.

Les autorités affirment que ce changement rendra le paiement des péages plus flexible et transparent. Actuellement, les comptes de péage ne peuvent stocker que des fonds prépayés destinés au paiement des péages routiers ; ils ne peuvent être utilisés pour aucun autre service, ne produisent pas d’intérêts et ne sont pas facilement connectables à d’autres moyens de paiement.

Cela représente une frustration particulière pour les entreprises de transport qui doivent conserver d’importantes sommes d’argent bloquées sur ces comptes.

En revanche, les comptes de trafic peuvent être associés à diverses options de paiement sans espèces et utilisés pour régler d’autres services liés au transport, tels que le stationnement, les contrôles techniques, le carburant et la recharge des véhicules électriques.

Le gouvernement a accordé aux conducteurs une période de transition d’un an - du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 - pour effectuer le changement. Mais avec le temps qui passe, les progrès sont lents.

Selon les prestataires de services de péage, sur les 6,3 millions de véhicules vietnamiens inscrits au péage électronique, seuls 30% environ ont déjà été convertis. La principale raison, selon eux, est que de nombreux conducteurs ignorent tout simplement cette obligation.

La conversion est simple et ne prend que cinq à dix minutes via des applications de prestataires comme MoMo ou VETC.

À compter du 1er octobre de cette année, si le compte de trafic d’un véhicule n’est pas associé à un moyen de paiement ou ne dispose pas de fonds suffisants, il sera considéré comme non inscrit au péage électronique et ne pourra pas utiliser les voies réservées.

Sur les autoroutes, cela signifie que les conducteurs sans ressources suffisantes ne pourront pas franchir les barrières de péage. Sur les routes nationales, ils devront emprunter les voies à péage mixte ou payer sur place par d’autres moyens.

VNA/CVN