La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à la Une de la presse algérienne

Les médias algériens ont continué jeudi 20 novembre de couvrir largement les activités du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la haute délégation vietnamienne en visite officielle en Algérie.

>> Le Vietnam et l'Algérie recherchent de nouveaux projets de coopération

>> Le Premier ministre travaille avec des ministères et entreprises algériens

>> Le PM visite la Fédération algérienne de Vovinam, part pour l’Afrique du Sud

Photo : VNA/CVN

L’Algérie Presse Service (APS) a fait savoir que lors de la rencontre entre le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, et le Premier ministre Pham Minh Chinh, jeudi 20 novembre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les deux parties ont passé en revue les relations d’amitié historiques unissant l’Algérie et le Vietnam et examiné les moyens de renforcer la coopération parlementaire et de développer le partenariat bilatéral dans divers domaines, notamment économiques.

Brahim Boughali a souligné "l’importance de la Déclaration de partenariat stratégique entre les deux pays", mettant en avant la volonté de hisser la coopération bilatérale à des niveaux supérieurs dans tous les domaines.

Évoquant le protocole de coopération parlementaire signé avec l'Assemblée nationale du Vietnam en 2005, il a précisé que ce document "reflète l'esprit d'amitié et la profondeur des relations historiques unissant les deux pays". Il a, par ailleurs, salué les positions du Vietnam "en faveur des causes justes, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

Photo : VNA/CVN

Soulignant la nécessité de "soutenir le partenariat stratégique entre les deux pays", il a précisé que "les grandes réformes économiques initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, offrent l’opportunité de renforcer la coopération économique et parlementaire bilatérale".

Dans la même matinée du 20 novembre, le président du Conseil de la nation, Azouz Nasri, a reçu le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a souligné que la visite effectuée par le Premier ministre vietnamien traduit "la solidité du partenariat bilatéral et la profondeur historique des relations bilatérale, fondées sur des expériences communes de lutte contre le colonialisme et de défense résolue de la souveraineté nationale".

Le président du Conseil de la nation a rappelé que ces relations, "ancrées dans l’amitié, la coopération et la solidarité", ont été couronnées par la proclamation du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a, en outre, salué "la grande convergence politique" qui marque les positions des deux pays au sein des organisations régionales et internationales.

Il a a indiqué que "l’Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une importance particulière au développement des relations avec le Vietnam et au renforcement du partenariat stratégique, à travers le soutien au dialogue politique continu, l’élargissement des domaines de coopération économique et d’investissement, ainsi que l’approfondissement des liens culturels et populaires", traduisant ainsi "la volonté commune des deux dirigeants de bâtir une coopération équilibrée et durable, à la hauteur des aspirations des deux peuples amis".

S’agissant de la coopération parlementaire, il a affirmé que le Parlement algérien avec ses deux chambres, "veille à élargir les cadres de partenariat avec son homologue vietnamien", à travers "le partage d’expertise législative et le développement des mécanismes de coordination au sein des instances parlementaires internationales et régionales".

Dans ce contexte, le président du Conseil de la nation a mis en exergue "la nécessité de promouvoir la diplomatie parlementaire afin d’assurer un rôle plus efficace en appui au processus de partenariat bilatéral et en accompagnement des efforts gouvernementaux dans la mise en œuvre des programmes de coopération, contribuant ainsi à élargir les domaines d’action commune et à renforcer le dialogue politique entre les deux pays".

Photo : VNA/CVN

Selon l’APS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le même jour le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelmalek Tacherift Un communiqué du ministère a fait savoir qu’au cours de cette rencontre, les deux parties ont rappelé "les liens historiques authentiques unissant l’Algérie et le Vietnam, qui partagent un passé commun de lutte contre le colonialisme", soulignant "l’engagement des deux pays à renforcer la coopération bilatérale et à la promouvoir au rang de partenariat stratégique".

À cette occasion, les deux parties ont souligné l’importance de "développer les échanges scientifiques et culturels, notamment dans les domaines des études historiques, de la valorisation de la mémoire nationale et de la préservation du patrimoine de la lutte de libération des deux peuples, à travers le renforcement des partenariats et de la coopération entre les établissements muséaux et les centres de recherche historique des deux pays".

Le communiqué a indiqué que cette rencontre "témoigne de la solidité des relations algéro-vietnamiennes et de l’engagement des deux parties à transmettre les valeurs de solidarité et de libération aux générations montantes".

Dans la soirée du 19 novembre, la chaîne d’information Al24news a rapporté qu’après l’annonce par les deux pays de l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les progrès accomplis par l’Algérie ces dernières années.

Le chef du gouvernement a déclaré que ce partenariat constituait un fondement important pour le renforcement de la coopération bilatérale et l’amélioration des conditions de vie des deux peuples. Il a ajouté que le Vietnam et l’Algérie étaient parvenus à une large compréhension commune des principes et des mesures à prendre pour développer leurs relations bilatérales.

La Radio algérienne a informé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé, mercredi 19 novembre, au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, et la délégation l’accompagnant, un accueil officiel au siège de la Présidence de la République.

Au cours de cette cérémonie, le président Abdelmadjid Tebboune a fait découvrir au président vietnamien, dans le hall de la Présidence de la République, les dirigeants et présidents de l’Algérie depuis la résistance jusqu’après l’indépendance. Par la suite, les délégations algérienne et vietnamienne ont eu des entretiens élargis.

L’APS a cité la déclaration du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, à la presse après cet accueil, affirmant que la visite officielle du Premier ministre vietnamien en Algérie ouvrirait une nouvelle période de développement pour l’amitié traditionnelle entre les deux pays, tout en contribuant à renforcer et à élargir la coopération bilatérale.

Le ministre Lê Hoài Trung a souligné que l’Algérie est le premier partenaire stratégique du Vietnam en Afrique. L’établissement d’un nouveau cadre de coopération témoigne de l’évolution positive de la situation et du vif intérêt que portent le Vietnam et l’Algérie au renforcement de leurs relations, dans l’intérêt commun de leurs peuples et pour la paix et la stabilité dans les deux régions.

Il a également déclaré que les entretiens entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Abdelmadjid Tebboune s’étaient déroulés dans une atmosphère d’amitié et de confiance, et avaient permis d’obtenir de nombreux résultats concrets. Il a ajouté que cette visite contribuera à renforcer davantage la coopération politique, économique et culturelle, ainsi que les échanges entre les peuples vietnamien et algérien, dans les temps à venir.

VNA/CVN