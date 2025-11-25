Le Vietnam dynamise la coopération au Moyen-Orient et en Afrique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant, ont achevé avec succès leurs visites officielles au Koweït et en Algérie, ainsi que leur participation au Sommet du G20 et aux activités bilatérales en Afrique du Sud. Cette tournée a dynamisé l’espace de coopération entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le résultat le plus marquant de cette tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït, en Algérie et en Afrique du Sud est que les trois pays ont convenu d’élever leurs relations avec le Vietnam au niveau de Partenariat stratégique. Ce sont également les trois premiers pays du Moyen-Orient et d'Afrique avec lesquels le Vietnam a un partenariat stratégique.

Cette décision reflète un haut niveau de confiance politique et l’élargissement de la coopération dans tous les domaines, notamment l’économie, l’investissement, la culture, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’éducation-formation.

Au cours de la tournée, le Premier ministre a eu de nombreuses séances de travail avec des dirigeants et entreprises des pays visités, et a participé à des forums économiques et des rencontres d’affaires. À cette occasion, le Vietnam et les pays concernés ont signé plus de dix accords de coopération sectoriels ; des entreprises vietnamiennes et locales ont également conclu plusieurs accords visant à promouvoir le commerce et l’investissement dans les temps à venir.

L’un des points centraux de la tournée a été la participation du Premier ministre au Sommet du G20 en Afrique du Sud, auquel étaient présents les dirigeants des pays membres du G20, ceux de 20 pays invités ainsi que 21 dirigeants d’organisations internationales et régionales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé des interventions importantes lors des sessions du Sommet, proposant des solutions pour promouvoir un développement rapide et durable, dans l’esprit de paix, d’amitié, de coopération et de progrès. Il a également partagé avec les partenaires internationaux la situation du Vietnam, sa ligne de développement et les efforts accomplis.

La tournée officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït, en Algérie et en Afrique du Sud a obtenu un succès remarquable ; elle a poursuivit la mise en œuvre efficace de la ligne diplomatique définie par le XIIIᵉ Congrès national du Parti ainsi que des résolutions stratégiques du Bureau politique sur l’intégration internationale et le renforcement de la diplomatie multilatérale à l’horizon 2030.

Les résultats de cette tournée constituent une base solide, une motivation et une source d’inspiration pour que les ministères, secteurs et localités du pays continuent de concrétiser leurs aspirations au développement et d’attirer au maximum les ressources internationales au service des objectifs de développement national dans la nouvelle ère.

