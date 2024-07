Vietnam - Japon

L’industrie des semi-conducteurs offre d’énormes opportunités de coopération

Un séminaire tenu mardi 9 juillet à Tokyo a réuni des parties prenantes vietnamiennes et japonaises pour explorer les opportunités de collaboration dans l’industrie en plein essor des semi-conducteurs.

L’événement, organisé par l’ambassade du Vietnam au Japon en collaboration avec FPT Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation du Japon, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) et le Comité populaire de la ville vietnamienne de Hai Phong, a attiré environ 300 invités, dont des représentants des principales entreprises vietnamiennes et japonaises de semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur vietnamien au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné les efforts continus du Vietnam pour établir une industrie robuste des semi-conducteurs. Ces efforts comprennent l’élaboration d’une stratégie industrielle, un plan complet de développement de la main-d’œuvre et des programmes d’incitation attrayants pour attirer les fabricants internationaux de semi-conducteurs et les entreprises de conception, y compris celles du Japon.

Le diplomate a annoncé le projet du Vietnam de former 50.000 ingénieurs qualifiés dans le secteur des semi-conducteurs d’ici 2030. Dans le même temps, le Vietnam développe un écosystème national de semi-conducteurs qui intégrera des organismes gouvernementaux, des entreprises, des universités, des instituts de recherche, des institutions financières et des incubateurs de start-up.

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur les relations solides et durables entre les deux pays au cours des cinq dernières décennies, le Vietnam souhaite collaborer avec les organisations et les entreprises japonaises pour promouvoir les investissements, faciliter le transfert de technologie, favoriser les échanges de travail et approfondir l’intégration au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, a-t-il déclaré.

Shimizu Eiji, chef du département de stratégie des semi-conducteurs au METI, a appelé les deux parties à saisir les opportunités et à adopter des solutions spécifiques qui exploitent les atouts de chaque pays, contribuant ainsi au succès futur de la coopération dans le domaine des semi-conducteurs.

L’événement comprenait également des présentations sur l’état actuel et les perspectives futures de l’industrie des semi-conducteurs en Asie, le potentiel d’un partenariat Vietnam-Japon dans ce domaine et les avantages stratégiques du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

VNA/CVN