Des experts prévoient des surprises futures en matière d’attraction de l’IDE

Selon un dernier rapport de l’Agence d'investissement étranger (FIA en abréviation anglaise) du ministère du Plan et de l’Investissement, le total des nouveaux capitaux, des investissements additionnels, des achats d’actions et des apports en capital social des investisseurs étrangers au premier semestre 2024 se sont élevés à près de 15,2 milliards d'USD, soit une hausse de plus de 13% en rythme annuel.

Bac Ninh a soudainement dépassé Hanoï et Bà Ria-Vung Tàu, avec un montant de près de 2,6 milliards d'USD, soit plus de 3,1 fois plus que le niveau enregistré pendant la même période de l’année dernière et représentant près de 17% de l'IDE dans le pays. Les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et de Quang Ninh sont arrivées aux 2e et 3e places.

Le Pr-Dr Nguyên Mai, président de l'Association des entreprises à investissements étrangers (VAFIE), a déclaré que la bonne croissance de l'économie lors des deux premiers trimestres par rapport à l’année dernière avait constitué l'un des facteurs importants pour attirer des IDE.

"Notre stratégie visant à attirer les IDE dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs, les technologies du futur... nécessite de bonnes mesures. Dans l'industrie des semi-conducteurs, en peu de temps, la coopération américaine permettra de soutenir la formation de 50.000 ingénieurs et 500.000 travailleurs d'ici 2030. De plus, de grandes entreprises telles que VinGroup, FPT ou Viettel..., mènent des recherches et des formations sur l'industrie des semi-conducteurs. Ces facteurs apportent un soutien important et il y aura certainement de nombreuses surprises intéressantes pour attirer les IDE dans un avenir proche", a estimé le Pr-Dr Nguyên Mai.

Le président de la VAFIE a en outre constaté qu'en plus des États-Unis et de l'UE, les IDE en provenance de Chine continentale et de Hong Kong (Chine) augmentaient fortement. Avec la bonne dynamique actuelle, en 2024, les IDE nouvellement enregistrés et les investissements additionnels pourraient atteindre 35 à 37 milliards d'USD, et les capitaux décaissés, 23 à 25 milliards d'USD.

Le Pr-Dr Nguyên Thuong Lang de l’Université nationale d'économie, a quant à lui estimé que l'accélération des flux d’IDE était en partie due à l'effet de la diplomatie économique du Vietnam. Il a indiqué que les réunions de haut niveau avaient ouvert de nombreuses opportunités au Vietnam pour attirer les investissements étrangers, en particulier dans les semi-conducteurs, l'IA...

Outre Samsung et Hyosung, à l’heure actuelle, des géants de l'industrie des semi-conducteurs, de l'IA..., dans le monde comme Intel, Google, NVIDIA, Amkor, Hana Micron, Synopsys, ont tous investi au Vietnam. Cela constitue une base solide pour drainer des IDE conséquents dans le pays dans les mois et années à venir.

