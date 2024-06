Le Vietnam reste le premier fournisseur de poivre de l’UE

Selon les données de l’Agence européenne des statistiques (Eurostat), de janvier à avril, l’UE a importé du marché étranger près de 18.500 tonnes de poivre de toutes sortes pour une valeur de 83,7 millions d’euros, soit une augmentation de 22,9% en volume et de 27% en valeur par rapport à la même période de 2023.

Pendant cette période, ce bloc a importé du Vietnam plus de 11.300 tonnes pour 48,5 millions d’euros, en hausse de 25,1% en volume et de 32,1% en valeur en glissement annuel.

Avec un volume de 11.359 tonnes et représentant 61,5% des importations totales de la région, le Vietnam continue d’être le plus grand fournisseur de l’UE, devant le Brésil, l’Indonésie et l’Inde.

Sur le marché de l’UE, le prix d’importation moyen du poivre en provenance du Vietnam a atteint 4.273 euros la tonne, celui du Brésil 3.665 euros la tonne, celui de l’Indonésie 5.509 euros la tonne, et de l’Inde 6.646 USD la tonne.

Production durable

En plus du prix compétitif, les entreprises vietnamiennes exportatrices bénéficient d’un grand avantage par rapport à leurs homologues d’Inde, de Malaisie, d’Indonésie,... grâce à l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) qui permet de réduire les taxes à l’importation sur le poivre finement moulu ou concassé de 4% à 0%.

Selon le Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), l’Europe ne produit pas de poivre, la consommation de la région dépend donc des sources importées. Cette agence a également indiqué que 95% du poivre importé dans l’UE est consommé dans ce bloc et que seulement 5% est réexporté hors d’Europe.

La consommation de poivre noir en Europe devrait croître régulièrement dans un avenir proche, avec une augmentation attendue de 1,8% en 2024.

L’Association vietnamienne du poivre et des épices a déclaré que si l’UE constitue un marché potentiel pour les exportateurs vietnamiens, pour profiter au mieux des opportunités, la filière nationale doit s’orienter vers une production durable, car un nombre croissant de consommateurs européens exigent des certifications de durabilité des produits.

