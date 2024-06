Rapport d'évaluation des dépenses publiques et de responsabilité d'explication financière

Le Rapport d'évaluation des dépenses publiques et de responsabilité d'explication financière ( The Public Expenditure & Financial Accountability - PEFA) a été publié lundi 24 juin à Hanoï lors d’une conférence organisée par le ministère vietnamien des Finances et la Banque mondiale (BM).

Le PEFA est un cadre permettant de mesurer l'efficacité des activités de gestion des finances publiques, soutenant le développement durable du pays. C'est la deuxième fois que le ministère des Finances se coordonne avec les ministères, les agences du ressort central et certaines localités pour réaliser ce rapport avec l'aide du secrétariat PEFA, des gouvernements suisse et canadien et de la BM, dans le cadre du programme d'appui aux consultations et à l'analyse en gestion des finances publiques au Vietnam.

Mis en œuvre en février 2021, ce rapport PEFA a été achevé et présenté au Premier ministre en janvier 2024, sur la base des normes d'évaluation du PEFA 2016 comprenant sept volets : fiabilité budgétaire ; transparence des finances publiques; gestion de l'actif et du passif ; capacité à prévoir et contrôler l’exécution du budget ; comptabilité et rapport; audit et supervision, avec 31 indicateurs et 94 contenus d'évaluation.

Sur les 31 indicateurs d'évaluation du PEFA, le Vietnam a obtenu 4 points A, 8 points B et B+, 8 points C+, 11 points D et D+. Comparé aux autres pays de la région participant à l'évaluation selon le cadre PEFA 2016, le Vietnam obtient un score élevé de A et B+ (11/31 indicateurs), derrière la Mongolie (16/31 indicateurs), l'Indonésie et les Philippines (14/31), devant le Myanmar, le Cambodge, le Timor Leste et le Laos.

