Un groupe de travail pour promouvoir la coopération entre Dà Nang et les États-Unis

>> Promouvoir la coopération entre Da Nang et les États-Unis

>> Dà Nang et les États-Unis plaident pour une coopération accrue

Photo : VNA/CVN

Hô Ky Minh, vice-président du Comité populaire de Dà Nang, a souligné que la coopération entre sa ville et des partenaires américains se développe de plus en plus dans divers secteurs tels que l'économie, la culture, l'éducation, les sciences et les technologies.

Il a noté que ces dernières années, les États-Unis ont toujours été un partenaire important de Dà Nang en matière d'investissement, de commerce, d'éducation et de formation, etc.

Il a souligné que ce groupe de travail jouera un rôle essentiel dans la connexion des entreprises, le soutien à la résolution des difficultés et obstacles à la coopération, et proposera des mesures et orientations pour une coopération plus efficace à l'avenir.

Susan Burns, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la création du groupe de travail reflète la volonté des deux parties de renforcer leur coopération, l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines d'intérêt commun. Elle a exprimé le souhait que les deux parties travaillent ensemble pour mettre en place un groupe de travail efficace et productif.

Le groupe de travail, dirigé par Hô Ky Minh, est chargé de donner des consultations au Comité populaire de la ville et de se coordonner avec le consulat général des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir des activités de coopération avec des partenaires américains.

Photo : VNA/CVN

Le groupe de travail se concentrera sur six domaines clés : développement de l'industrie des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, de la haute technologie, de l'innovation et de l'économie numérique ; promotion de la croissance verte et du développement durable ; éducation, formation et développement de la main-d'œuvre ; soins de santé de qualité ; promotion des investissements ; coopération touristique.

Au 30 octobre 2023, les États-Unis comptaient 82 projets en cours à Dà Nang, avec un capital total de plus de 831 millions d'USD, se classant ainsi au 3e rang dans la liste des 45 pays et territoires investissant dans la ville. Au premier semestre 2023, les exportations de Dà Nang vers les États-Unis ont atteint 205 millions d'USD, et les importations, 33 millions d'USD.

Dà Nang a noué des relations officielles de coopération avec trois villes américaines : Oakland en Californie, Pittsburgh en Pennsylvanie et Houston au Texas.

VNA/CVN