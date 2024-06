Mise en chantier du parc industriel VSIP à Hà Tinh

La première phase du projet, qui s'étend sur les communes de Thach Liên et Viêt Tiên, sur une superficie de 190,41 ha, nécessitera un investissement total de plus de 1.550 milliards de dôngs.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a déclaré que le Vietnam accélérait son processus d'industrialisation et d'urbanisation, mettait l’accent sur l’amélioration de la qualité de sa croissance basée sur la production verte, l’énergie propre et le développement fondé sur la connaissance.

Le Vietnam considère le développement des ressources humaines de haute qualité et des énergies renouvelables comme de nouveaux moteurs pour améliorer la compétitivité de son économie, et le pays renouvelle ses moteurs de croissance traditionnels tels que le développement des systèmes d'infrastructures, a dit le vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

Fort de sa réputation, de sa marque, de sa vaste expérience en 28 ans de coopération en matière d'investissement au Vietnam, ainsi que de ses atouts en matière de technologies, de vision verte et de stratégie de développement durable pour la communauté, le VSIP contribuera au processus de transition verte du Vietnam, a indiqué le dirigeant.

Située dans la partie septentrionale de la région Centre, la province de Hà Tinh est devenue un nouveau centre industriel, desservant le couloir économique Est-Ouest reliant la région Centre du Vietnam, le Laos et le Nord-Est de la Thaïlande.

VSIP Hà Tinh est stratégiquement situé pour soutenir l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement des fabricants dans de nombreux domaines, notamment l'agroalimentaire, le textile, l'électronique, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'ingénierie de précision. Par conséquent, VSIP Hà Tinh devrait contribuer positivement au développement socio-économique de la province en attirant les investissements étrangers et en créant des emplois locaux.

De son côté, Tan Cheng Guan, vice-président exécutif du groupe Sembcorp Industries, représentant l'investisseur, a déclaré que le fort développement du VSIP Group témoignait de l'amitié solide et à long terme entre Singapour et le Vietnam.

Depuis la création du premier parc industriel en 1996 dans la province de Binh Duong, le VSIP a réussi à multiplier son modèle de complexe industriel, urbain et de services dans 13 provinces et villes du Vietnam. La cérémonie de mise en chantier du projet à Hà Tinh marque une autre étape importante, a souligné Tan Cheng Guan.

Le VSIP compte actuellement 18 complexes industriels, urbains et de services à travers le Vietnam, avec une superficie totale autorisée de 11.588 ha, où 930 entreprises de 30 pays et territoires sont installées, d'un capital d'investissement total de 21 milliards d'USD, créant plus de 300.000 emplois.

Vo Trong Hai, président du Comité populaire provincial de Hà Tinh, a hautement apprécié que le VSIP ait choisi sa province comme destination d'investissement, espérant que le VSIP Hà Tinh appliquerait des normes modèles, créant ainsi une force motrice pour le développement provincial.

