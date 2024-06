Standard Chartered prévoit une modération du PIB au 2e trimestre

>> La reprise économique du Vietnam sera plus forte d’ici à la fin de l’année

>> Standard Chartered prévoit une croissance du PIB de 6,7% pour le Vietnam en 2024

Photo : VNA/CVN

Selon les économistes de Standard Chartered, la banque s'attend à ce que la croissance des ventes au détail ralentisse à 8,2% sur un an en juin (contre 9,5% en mai), et la croissance des exportations à 14,2% sur un an en juin (15,8% sur un an) les exportations de produits électroniques poursuivront leur amélioration depuis le début de l'année.

Les importations et la production industrielle devraient croître respectivement de 26,0% sur un an (29,9%) et de 5,2% en juin. L'inflation pourrait atteindre 4,5% sur un an en juin (contre 4,4% en mai), marquant un troisième mois consécutif au-dessus de 4%. L’éducation, le logement et les matériaux de construction, les soins de santé et l’alimentation ont récemment alimenté l’inflation. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les mois à venir.

Tim Leelahaphan, économiste pour la Thaïlande et le Vietnam à la Standard Chartered Bank, a déclaré : "Malgré le probable ralentissement au deuxième trimestre, nous pensons que la reprise du Vietnam reste intacte. Cependant, les défis économiques pourraient persister au troisième trimestre dans un contexte de pressions croissantes sur les prix, de faiblesse des devises et de faiblesse de la demande mondiale".

La banque s'attend à ce que la Banque d'État du Vietnam (SBV) relève son taux de refinancement de 50 points de base au quatrième trimestre en réponse à la hausse de l'inflation. La faiblesse du taux de change conforte l’appel de la banque à une hausse au quatrième trimestre, ou peut-être plus tôt.

VNA/CVN