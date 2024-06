Hô Chi Minh-Ville

Mobilisation des ressources pour le développement socio-économique

>> Le forum des exportations 2024 organisé à Hô Chi Minh-Ville

>> Hanoï et Hô Chi Minh-Ville parmi les villes les plus dynamiques du monde

La réunion a porté sur l'évaluation et la discussion des contenus relatifs à la planification de la ville, et a abouti au vote pour l'approbation du rapport de planification de Hô Chi Minh-Ville sur la période 2021-2030 avec vision jusqu'en 2050. De plus, une résolution sur le projet de construction, d'organisation des forces et de garantie des conditions de fonctionnement des forces participant à la protection de la sécurité et de l'ordre public au niveau local à Hô Chi Minh-Ville a également été adoptée.

Vers une ville mondiale : objectifs et plans

Le rapport de synthèse de la planification de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2021-2030 avec vision jusqu'en 2050, présenté par la directrice du Service municipal de la planification et de l'investissement, Lê Thi Huynh Mai, met en lumière l'ambition de faire de la ville une métropole mondiale, civilisée et moderne. Cette vision consiste à l’établissement d’une zone géographique attractive, dynamique et créative, offrant une qualité de vie élevée et préservant son identité culturelle, tout en garantissant un environnement durable et une capacité d'adaptation au changement climatique.

D'ici 2030, la planification prévoit que la population de Hô Chi Minh-Ville atteigne 11 millions d'habitants et que la croissance économique se situe entre 8,5 et 9%. Le PIB par habitant devrait atteindre 14.800 à 15.400 USD, tandis que la part de l'économie numérique dans le PIB devrait représenter 40%. Le plan identifie également six tâches clés et trois étapes de transformation majeures. Au total, 199 projets devraient être mis en œuvre dans le cadre de la planification de la ville, dont environ 72 projets clés bénéficiant d'une priorité d'investissement particulière, pour un montant total d'environ 360 milliards d'USD.

Discussions et propositions pour une meilleure mise en œuvre

Les discussions sur le contenu de la planification ont donné lieu à des suggestions et des réflexions de la part des délégués. Le délégué Truong Le My Ngoc a notamment insisté sur l'importance de garantir la cohérence de la planification avec les objectifs à long terme jusqu'en 2050 et de mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens de participer activement à la mise en œuvre et au suivi de la planification. De son côté, le délégué Pham Dang Khoa a plaidé pour une revalorisation des investissements dans l'éducation, en la considérant comme une industrie à part entière et un moteur de développement crucial.

Au niveau local, la représentante Pham Thi Thanh Hiên a soulevé la nécessité d'accroître les capacités hospitalières dans le district de Cu Chi, en prévision d'une croissance démographique de 2.000 lits d'hôpitaux d'ici 2030.

En ce qui concerne les objectifs de développement, le délégué Vuong Duc Hoàng Quân a également soulevé la question de la révision du scénario de croissance du PIB de la ville, actuellement fixé entre 8,5 et 9%. S'appuyant sur l'avis d'experts économiques, il a suggéré que des taux de croissance de 4 à 6% pourraient être plus réalistes.

Par conséquent, si la ville choisit une croissance de 8,5 à 9%, la croissance économique de la ville sera d’environ le double de celle du pays.

Cependant, le président du Comité populaire Phan Van Mai a souligné que si la planification vise une croissance de 8,5 à 9%, taux de croissance très ambitieux pour Hô Chi Minh-Ville, il faudrait produire. "Nous devons étudier des scénarios, des plans, des solutions et des investissements pour atteindre ces objectifs d'ici 2030 et nous efforcer, après 2030, de porter la croissance d’Hô Chi Minh-Ville à deux chiffres" a t-il souligné.

Des percées cruciales pour concrétiser la vision 2030-2050

Lors de cette 16e session du Conseil populaire, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a réaffirmé l'engagement de la ville à déployer des solutions synchronisées et des plans concrets pour concrétiser les objectifs ambitieux définis dans la planification de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Concernant l'aménagement du territoire, M. Mai a confirmé qu'en 2030, Hô Chi Minh-Ville conservera ses unités administratives et urbaines actuelles. La période d'ici 2030 sera consacrée à la consolidation des ressources internes de ces zones, en particulier dans la ville de Thu Duc.

Parallèlement, cinq districts feront l'objet d'une mise à niveau majeure des infrastructures techniques pour atteindre les normes urbaines, au minimum de niveau 3. Cette initiative constitue une étape préliminaire pour l'organisation de la ville en cinq zones urbaines distinctes d'ici 2040 : la zone urbaine centrale, la ville de Thu Duc, la zone sud, la région du nord-ouest et la zone sud-ouest.

L'étude du modèle "ville dans le village, village dans la ville" proposé par le Premier ministre sera poursuivie pour concrétiser cette planification.

Investir dans des voies stratégiques pour une croissance durable

Pour concrétiser cette vision ambitieuse, M. Mai a souligné la nécessité de choisir des points de rupture clés. Cela implique des avancées institutionnelles, des investissements massifs dans le développement des infrastructures, notamment dans les technologies de l'information et les chemins de fer urbains. Ces investissements sont essentiels pour débloquer un potentiel de croissance à deux chiffres pour Hô Chi Minh-Ville après 2030.

La transformation structurelle de l'économie et l'optimisation de la sélection et de la mobilisation des ressources d'investissement sont également des domaines prioritaires. M. Mai a exhorté à exploiter pleinement les mécanismes spéciaux existants et à adopter une attitude proactive et audacieuse pour faire d’Hô Chi Minh-Ville une plaque tournante dynamique et créative dans la mise en œuvre de la planification.

Une planification pour un avenir prospère et durable

Suite aux discussions, le Conseil populaire a approuvé la résolution sur le rapport de planification de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050. La présidente du Conseil populaire, Nguyên Thi Lê, a souligné que cette planification définissait non seulement une orientation claire pour le développement socio-économique, mais créait également les conditions favorables à un développement urbain durable, en harmonie avec l'environnement et la société. Cette feuille de route guidera les activités de construction et de développement de la ville dans les années à venir, propulsant Hô Chi Minh-Ville vers une position de ville intelligente, moderne et intégrée au niveau international, améliorant ainsi le niveau de vie matérielle et spirituelle de ses citoyens.

En résumé, cette 16e session du Conseil populaire a marqué un tournant décisif dans la trajectoire future d’Hô Chi Minh-Ville. L'accent sera mis sur des percées stratégiques, des investissements ciblés et une gouvernance audacieuse positionnant favorablement la ville pour une transformation remarquable et une prospérité durable dans les décennies à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN