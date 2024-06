Le Vietnam a déployé des "efforts appropriés" pour prévenir la pêche INN

Le Vietnam a déployé des efforts appropriés pour réprimer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) tout en s’efforçant de négocier la suppression du "carton jaune" de la Commission européenne (CE), a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) un avocat du Centre consultatif sur la législation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

>> Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang veut muscler les mesures contre la pêche INN

>> INN : le Vietnam connaît de nombreux changements positifs pour faire retirer le "carton jaune"

>> Aucune tolérance pour les violations liées à la pêche INN

Selon Christian Vidal-León, qui a travaillé auparavant comme avocat chargé du règlement des différends au sein des Affaires juridiques et du Secrétariat de l’Organe de règlement des différends de l’OMC, au cours des six dernières années, le gouvernement vietnamien a publié un certain nombre de documents connexes et a aligné les recommandations de l’Union européenne (UE) concernant la Loi sur la pêche, y compris la décision du gouvernement de publier un plan d’action sur la lutte contre la pêche INN en 2023.

Photo : VNA/CVN

La pêche dans la région de l’Asie du Sud-Est est toujours un défi, a-t-il déclaré, soulignant que la lutte est importante pour le développement durable du secteur de la pêche, y compris celui du Vietnam.

Vidal-León a déclaré que l’UE s’est également engagée à soutenir la Thaïlande dans la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la pêche INN après que la Commission européenne (CE) a retiré la Thaïlande du groupe des "pays avertis" en janvier 2019 en reconnaissance des progrès qu’elle a réalisés dans la lutte contre la pêche INN.

La CE reconnaît que la Thaïlande a réussi à remédier aux lacunes de ses systèmes juridique et administratif dans le domaine de la pêche. C’est pourquoi elle retire le "carton jaune" en vigueur depuis avril 2015, avertissement par lequel l’UE a fait savoir à la Thaïlande qu’elle ne luttait pas suffisamment, à l’époque, contre la pêche INN. Cette décision annule la première étape d’un processus qui aurait pu conduire à une interdiction totale des importations de produits de la pêche dans l’UE.

VNA/CVN