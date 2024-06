Le Vietnam exporte des fruits du dragon à chair rouge et jaune vers le marché saoudien

De nombreux produits vietnamiens tels que des cosmétiques, des fruits frais et des produits aquatiques, notamment des fruits du dragon à chair rouge et jaune disponibles pour la première fois sur le marché saoudien, font bonne impression sur les acheteurs saoudiens, lors de l’ouverture de Spinneys, une chaîne émirienne de supermarchés et hypermarchés en Arabie Saoudite lundi 24 juin, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, Dang Xuân Dung.