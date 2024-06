Hô Chi Minh-Ville vise une production agricole de 25.500 USD par hectare d'ici 2025

La ville vise à augmenter la valeur à 650-750 millions de dôngs (25.564-29.497 USD) l'année prochaine. Pour atteindre cet objectif, la ville encourage les agriculteurs à cultiver d'autres cultures dans les rizières à faible productivité, telles que des légumes, des fleurs, des plantes ornementales, des fruits et des plantes destinées à la fabrication d'aliments pour animaux, ou à se tourner vers l'aquaculture. Il vise à développer une agriculture urbaine durable en utilisant la haute technologie sur au moins 70% des terres d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Évaluant la capacité de la ville à développer l'agriculture urbaine, le Dr Nguyên Dang Nghia, expert agricole, a déclaré qu'elle disposait d'un programme de développement de fleurs, de plantes ornementales et de poissons d'ornement, qui pourrait aider à passer de la tradition du riz à d'autres produits tels que les plantes ornementales, les produits laitiers et des légumes sûrs qui offrent une valeur économique plus élevée.

Mais il a souligné qu'il existe des difficultés telles que le manque de ressources, la diminution rapide des terres agricoles, la diminution des ressources humaines et le manque de zones agricoles concentrées. La construction d'installations sur des terres agricoles s'est également révélée difficile, a-t-il ajouté.

La Dr Vu Thi Quyên, de la faculté de technologie appliquée de l'Université de Van Lang, a déclaré que la ville possède des atouts dans la culture de légumes et de fleurs. Mais avec ses terres disponibles, elle ne pouvait satisfaire que 28 % de la demande en légumes, tandis que sa production porcine, bovine, avicole et aquacole répondait à 11%, 19,7%, 1,2% et 14% de la demande locale, a-t-elle expliqué. Le reste des produits agricoles et alimentaires consommés dans la ville est approvisionné par d'autres localités, a-t-elle souligné. Le manque de main d’œuvre agricole bien formée, le changement climatique et la perte de biodiversité ont affecté les rendements agricoles, a-t-elle ajouté.

Le Dr Nguyên Van Bo, ancien directeur de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles, a déclaré que l'agriculture urbaine se développe de manière non planifiée. Le gouvernement n'a publié aucune politique relative à l'agriculture urbaine. Parmi les deux plus grandes villes du pays, Hô Chi Minh-Ville n'a approuvé que récemment le "Programme de développement de l'agriculture urbaine" en décembre dernier, a-t-il indiqué.

Dans le cadre du programme, en 2024-2025, la ville prévoit de se développer en un pôle agricole de haute technologie et un centre de services industriels et agricoles moderne, assurant la connectivité entre l'offre et la demande de produits et services agricoles, forestiers et halieutiques sûrs et de haute qualité. Il souhaite également que la haute technologie représente 45 à 50% de la production totale du secteur agricole, forestier et arable.

VNA/CVN