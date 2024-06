Le PM au débat sur la croissance économique basée sur l'innovation à Dalian

Partageant les mesures et les priorités du Vietnam en matière de développement des technologies, des ressources et de l'innovation, avec l'idée que "les ressources viennent de la réflexion, la motivation vient de l'innovation, la force vient de la population et des entreprises", le Premier ministre vietnamien a déclaré que pendant son processus de développement, le Vietnam était toujours bien conscient de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Ces dernières années, le Vietnam a pris de nombreuses mesures pratiques et efficaces pour promouvoir l'innovation, notamment la mise en place de mécanismes et de politiques prioritaires pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat ; l'édification de stratégies et de programmes de développement, axés sur l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie du partage, l'économie de la connaissance, en particulier les secteurs à forte valeur ajoutée telles que le big data, le cloud computing, l'intelligence artificielle, les puces semi-conductrices, l'hydrogène...

Le Vietnam se concentre sur le développement des infrastructures, notamment les infrastructures numériques, l’électricité, l’eau, les transports et les infrastructures sociales telles que l’éducation et les soins de santé ; sur le développement des ressources humaines, notamment des ressources humaines de qualité ; sur la mobilisation des ressources internes (homme, nature, tradition culturelle, histoire...) et externes (ressources financières, technologies, formation des ressources humaines...). Le Vietnam utilise l'investissement public pour diriger l'investissement privé et active et mobilise toutes les ressources sociales pour promouvoir l'innovation et l’entrepreneuriat.

Le dirigeant vietnamien a souligné que de nombreuses grandes entreprises technologiques mondiales telles que Google, Apple, Intel, Synopsys, Meta, Nvidia... étudiaient et investissaient au Vietnam.

Discutant des initiatives visant à soutenir les start-up et les activités d'innovation au Vietnam, il a déclaré que le Vietnam mettait en œuvre de manière synchrone cinq groupes de solutions pour perfectionner les institutions et les politiques de soutien, de promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat ; le déploiement de programmes et de projets au niveau national pour soutenir l'écosystème des start-up de l'innovation, les étudiants dans l'entrepreneuriat,...

Soutenir l’innovation

Parallèlement, le Vietnam continue de perfectionner ses infrastructures et ses techniques synchrones pour soutenir l’innovation ; de former et de développer les ressources humaines innovantes, y compris l’édification et la mise en œuvre d'un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030... ; de mobiliser les ressources internationales pour soutenir l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Répondant à la question sur le rôle des start-up étrangères, Pham Minh Chinh a déclaré que celles-ci étaient la force motrice pour soutenir le développement de l'innovation, qui se reflétait dans trois rôles principaux : transfert de technologies et de connaissances; création de la concurrence et promotion de l'innovation ; promotion de la coopération internationale et de la transition vers une économie de la connaissance. Par conséquent, le Vietnam accueille, encourage et crée toujours les conditions permettant aux entreprises étrangères d’investir dans tous les domaines de l’agriculture, de l’industrie et des services dans une direction verte, propre et durable.

Concernant la question de la sécurité et de l'utilisation des données, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam avait publié des réglementations sur la protection et la sécurité d'informations et l'utilisation des données ; disposé de solutions et d’investissements pour assurer la sécurité du réseau d’information. Il s’agit des politiques et des lois visant à protéger les droits de l'homme et les consommateurs liés à l'économie numérique, à la société numérique et à la citoyenneté numérique ; à protéger les droits et intérêts légitimes des entités concernées ; à écouter et protéger toujours les habitants et les entreprises pendant le processus de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu des échanges sur de nombreuses questions liées aux plans de développement et aux opportunités pour la jeunesse vietnamienne dans les secteurs émergents tels que l'intelligence artificielle, les puces semi-conductrices, le big Data ; sur la récession mondiale et d'autres problèmes mondiaux.

VNA/CVN