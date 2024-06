Les Philippines réduisent la taxe sur les importations de riz à 15%

Les Philippines, l'un des plus grands acheteurs de riz au monde et plus grand importateur de céréales vietnamiennes, ont officiellement annoncé une réduction des taxes à l'importation de riz de 35% à 15%, à compter du début du mois d'août de cette année et jusqu'à 2028.