Les exportations de poivre atteignent près de 500 millions d’USD en cinq mois

Entre janvier et mai, le Vietnam a exporté 114.424 tonnes de poivre de toutes sortes pour 493,1 millions d’USD, soit une baisse de 13,2% en volume mais une hausse de 20,6% en valeur en un an.

Photo : VNA/CVN

Les cours du poivre noir et blanc se situent en moyenne à 4.197 USD la tonne et 5.804 USD la tonne, respectivement, en hausse de 754 USD et de 849 USD par rapport à la même période de 2023.

Les États-Unis ont été le plus grand marché d'exportation de poivre du Vietnam au cours des cinq premiers mois, avec 30.466 tonnes, représentant 26,6% du total, en hausse de 44,4% sur un an.

Les exportations ont également grimpé en flèche sur certains marchés comme l'Italie, l'Allemagne, la Russie, les Pays-Bas et l'Inde avec des hausses respectives de 179%, 103,2%, 49,7%, 48,6% et 39%.

Selon l'Association des poivres et des épices du Vietnam (VPSA), cette année, la production vietnamienne de poivre cette année devrait diminuer de 10% par rapport à l'année dernière, pour atteindre seulement 170.000 tonnes environ, soit le niveau le plus bas des cinq dernières années. Pendant ce temps, l'offre de pays comme le Brésil, l'Indonésie, l'Inde et même de petits producteurs comme la Malaisie et le Sri Lanka est également en baisse.

VNA/CVN