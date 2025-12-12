Vietnam - Paraguay : un vaste potentiel de coopération économique et culturelle

Il existe encore un potentiel important pour développer les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le Paraguay, étant donné que les atouts du Vietnam dans le secteur de la fabrication électronique peuvent compléter ceux du Paraguay dans les domaines de l’agriculture et des énergies propres, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Argentine concurremment au Paraguay, Ngô Minh Nguyêt.

Lors de la cérémonie marquant le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, jeudi 11 décembre, elle a affirmé que le Vietnam, l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie, pouvait devenir un partenaire stratégique pour aider le Paraguay à renforcer sa présence sur le marché régional.

La diplomate a également indiqué que les deux pays pouvaient continuer à tirer pleinement parti de mécanismes tels que le Marché commun du Sud (Mercosur), dont le Paraguay est membre, ainsi que d’autres organisations multilatérales, afin de renforcer leur coopération.

À cette occasion, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a salué le rôle de la consule honoraire du Vietnam au Paraguay, María Del Carmen Pérez, dans le renforcement des liens entre les deux pays et sa contribution à l’organisation de cette cérémonie.

Dans le cadre de sa visite de travail à Asunción, elle s’est entretenue avec Nimia Da Silva Boschert, directrice générale de la politique multilatérale au ministère paraguayen des Affaires étrangères, afin d’évoquer les mesures à prendre pour renforcer les relations politiques, économiques et commerciales, notamment au sein des instances multilatérales et régionales telles que les Nations unies et le Mercosur.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt, Najeeb Amado, secrétaire général du Parti communiste paraguayen (PCP), a annoncé les préparatifs du congrès du parti prévu en mai 2026.

Il a également exprimé le souhait de partager son expérience en matière d’édification du parti et d’organisation de cours de théorie politique avec le Parti communiste du Vietnam. Le secrétaire général a salué la lutte du Vietnam pour son indépendance et les remarquables progrès socio-économiques accomplis par le pays dans le cadre de son œuvre de rénovation.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique du Sud au sujet des relations Vietnam - Paraguay, le ministre Javier Viveros, du Secrétariat aux politiques linguistiques, a salué les résultats obtenus par les deux pays, en particulier en matière de dialogue politique et de coopération pratique, qui ont été bénéfiques aux deux nations.

Concernant les perspectives d’avenir, le responsable a déclaré que les opportunités de collaboration bilatérale étaient nombreuses, notamment dans les domaines du commerce et de la culture. Il a souligné que l’expérience vietnamienne en matière de développement touristique pouvait apporter un soutien précieux au Paraguay.

Le Vietnam est actuellement l’un des plus grands importateurs d’acier, un secteur où l’industrie métallurgique paraguayenne excelle. Par ailleurs, le Paraguay exporte du bœuf, du coton, du soja et du maïs vers le Vietnam, tout en important des chaussures, des pneumatiques et des produits électroniques de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Il a également évoqué le potentiel inexploité dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, les technologies agricoles, les télécommunications, les énergies renouvelables et les industries de transformation, et a suggéré aux deux parties de promouvoir davantage les échanges universitaires, les bourses d’études et les activités artistiques, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

