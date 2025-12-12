Le Vietnam déploie son système national intelligent d’exécution des jugements

Dans le cadre de la conférence consacrée à la mise en œuvre des missions pour l’année 2026, le ministère de la Justice a officiellement inauguré, le 12 décembre, la plateforme numérique d’exécution des jugements civils ainsi que le Centre de surveillance et de pilotage intelligent du système national d’exécution des jugements civils (IOC THADS).

Dans un contexte de réorganisation administrative et de charge de travail croissante et complexe, cette initiative - inscrite dans la Résolution 71 de 2025 - constitue la plus vaste transformation numérique jamais menée par le ministère.

Déployée à l’échelle nationale, elle connecte le Département de gestion de l’exécution des jugements civils, 34 services provinciaux et 355 bureaux locaux, au service de plus de 6.800 agents.

Conçue comme une solution intégrée, la plateforme numérise l’ensemble du processus d’exécution, permettant le traitement des procédures administratives sans contraintes géographiques. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) marque une avancée majeure, avec l’automatisation de l’extraction des données et la facilitation de l’interaction avec les citoyens via QR code et VNeID. L’interconnexion avec les bases de données des tribunaux, de la police et des établissements bancaires garantit un traitement unifié, cohérent et rapide.

Le système repose sur quatre modules métiers interconnectés avec l’IOC THADS. Le module des reçus électroniques, généralisé en juillet 2025, assure la transparence financière. Le module d’aide à la décision s’appuie sur l’IA pour analyser les verdicts et générer massivement des décisions en quelques minutes, remplaçant les documents papier par la signature numérique. Le module d’organisation, doté d’alertes juridiques, gère l’ensemble du cycle de vie des dossiers. Et le module de gestion des plaintes garantit un suivi rigoureux et systématique des requêtes.

L’IOC THADS offre aux dirigeants des capacités de pilotage en temps réel grâce à des assistants IA. Dans l’ensemble, cette numérisation permet de réduire considérablement la charge manuelle et d’offrir aux citoyens un service transparent, précis et accessible, indépendamment des frontières administratives.

