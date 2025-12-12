Vietnam - Cuba : échanges théoriques sur le rôle du Parti dans la stabilité macroéconomique

La Commission des politiques et de la stratégie du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Département de l'économie et de la production du CC du Parti communiste de Cuba (PCC) ont tenu le 11 décembre un séminaire en ligne consacré au rôle du Parti dans la garantie de la stabilité macroéconomique, la restructuration économique et l’intégration internationale.

Coprésidé par Nguyên Thanh Nghi, membre du CC du PCV, chef de la Commission des politiques et de la stratégie CC du PCV, et Jorge Luis Broche Lorenzo, secrétaire du CC du PCC, chef du Département de l'économie et de la production du CC du PCC, cet événement visait à concrétiser l'accord de coopération de 2024 et la Déclaration commune Vietnam - Cuba de septembre 2025 sur le renforcement des échanges théoriques et du partage d'expériences en matière de conduite du développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance de la solidarité spéciale bilatérale, les deux parties ont partagé des expériences pratiques cruciales pour le développement socio-économique. La délégation cubaine a détaillé ses stratégies pour surmonter les impacts du blocus, notamment par le développement des secteurs prioritaires, la décentralisation, l'augmentation de la productivité et des politiques monétaires rigoureuses visant à maîtriser l'inflation et à assurer la sécurité sociale.

En retour, le Vietnam a présenté sa transition d'une croissance quantitative vers un modèle fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Le pays a également mis en avant le développement équitable de tous les secteurs économiques, conformément aux Résolutions du XIIIᵉ Congrès national.

Les discussions ont également approfondi le leadership stratégique du Parti face aux fluctuations économiques mondiales et la nécessité d'une réforme institutionnelle continue.

En conclusion, Nguyên Thanh Nghi a salué la franchise des échanges qui, au-delà du simple partage d'expertises, avaient contribué à consolider la confiance politique et l'amitié indéfectible entre les deux Partis et les deux peuples.

VNA/CVN