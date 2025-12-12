Vietnam - Russie : 75 ans de partage des connaissances et de partenariat

Un forum scientifique et éducatif sur le thème "Russie-Vietnam : 75 ans de coopération", qui s’est tenu du 11 au 13 décembre, a officiellement lancé l’Année de la coopération scientifique et éducative Vietnam - Russie 2026.

>> Le ministre de la Défense rencontre le secrétaire du Conseil de sécurité russe

>> Le Vietnam va envoyer plus d’étudiants en Russie, en Chine et en Europe de l’Est

>> Vietnam - Russie : coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire

Dans un message enregistré à l’occasion de cet événement, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est revenu sur ses années d’études en Russie. Il a décrit la formation des ressources humaines dans l’ex-Union soviétique comme une contribution stratégique inestimable au développement du Vietnam, la comparant à une "clé d’or" du savoir.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que les générations de scientifiques, de dirigeants et de gestionnaires vietnamiens formés dans l’ex-Union soviétique et en Russie constituent aujourd’hui un atout précieux et le "fil conducteur" indéfectible qui unit les deux peuples.

Le dirigeant a indiqué que, forts de ce socle historique, les deux pays ambitionnent de renforcer une coopération fiable, durable et efficace à l’ère du numérique et de l’économie du savoir, afin de bâtir ensemble un avenir prospère et de contribuer au progrès mondial.

Au-delà de leurs atouts traditionnels en sciences fondamentales, le Vietnam et la Russie ont de nombreuses opportunités d’élargir leur collaboration aux domaines technologiques stratégiques, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné que la coopération scientifique et éducative a toujours été, et restera, un lien solide entre les deux pays, établi dès les premiers temps des relations diplomatiques, lorsque le président Hô Chi Minh envoya les premiers fonctionnaires vietnamiens étudier en Union soviétique.

La journée d’ouverture du forum a été marquée par une séance plénière consacrée au partenariat stratégique, la signature d’une feuille de route pour la recherche marine et des discussions thématiques portant sur l’hydrologie, l’écologie, la biomédecine et la pharmacologie.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Russie, le professeur Trân Hông Thai, vice-président permanent de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST), a insisté sur le rôle fondamental de la science et de la technologie dans la coopération à long terme.

Le responsable a affirmé qu’au cours des 75 dernières années, la collaboration avec l’ex-Union soviétique et la Russie a permis de jeter des bases solides, permettant aujourd’hui au Vietnam d’intégrer les technologies russes et internationales.

L’année 2026 étant désignée Année internationale de la science et de la formation, il a souligné que les deux parties entament une nouvelle phase de coopération stratégique à long terme. Il a ajouté que la collaboration future s’étendra des sciences fondamentales à des domaines d’importance stratégique pour le Vietnam, tels que l’énergie nucléaire, les technologies ferroviaires à grande vitesse, les matériaux réfractaires et les technologies écologiques.

Le même jour, le professeur Trân Hông Thai et le professeur Yuri Kulchin, vice-président de la branche Extrême-Orientale de l’Académie des sciences de Russie, ont signé un accord de coopération entre leurs académies respectives.

Concernant le volet financier de la coopération, Ngô Si Quôc, directeur exécutif adjoint de la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED), a indiqué que la fondation avait récemment signé un protocole d’accord avec la Fondation russe pour la science (RSF) relatif à la sélection et au financement conjoints de projets de recherche de pointe en sciences naturelles, en ingénierie et en sciences humaines et sociales.

Aux termes du protocole d’accord, la Fondation russe pour la science (RSF) versera aux équipes de recherche russes entre 4 et 7 millions de roubles par an, selon l’envergure du projet, tandis que la NAFOSTED financera les équipes vietnamiennes à hauteur de 10 milliards de dôngs vietnamiens sur un cycle de trois ans, avec la possibilité d’un soutien accru pour les projets d’une qualité académique exceptionnelle ou à fort potentiel d’application. Ces engagements, a-t-il déclaré, témoignent de la confiance des deux parties dans la poursuite d’une coopération efficace.

Le forum a également été l’occasion de discussions sur la coopération sociale et humanitaire, les partenariats interuniversitaires et le dialogue culturel.

VNA/CVN