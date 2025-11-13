Vers le XIVe Congrès national du Parti

Le Vietnam définit une nouvelle position avec une politique étrangère globale

Les projets de documents du XIV e Congrès du Parti communiste du Vietnam reflètent une transformation majeure de la politique étrangère du Vietnam, passant d'une approche "active et proactive" axée sur l'économie à une diplomatie globale couvrant des domaines tels que la défense, la sécurité et la technologie.

Ce changement vise à hisser le pays "à la hauteur de sa stature historique, culturelle et de sa position", comme l'a souligné le Professeur associé et Docteur Luong Tuân Anh de l'Université De Montfort (Royaume-Uni), lors d'une interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au Royaume-Uni.

Selon Luong Tuân Anh, la Résolution 59-NQ/TW du Politburo sur l'intégration internationale, adoptée en début d'année, marque une rupture notable avec la Résolution 22-NQ/TW de 2013. Cette nouvelle orientation marque un changement dans la perception de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Cela est illustré par la récente cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï. Cet événement historique confère au Vietnam un rôle accru et une position renforcée au niveau international, illustrant par la même occasion le développement holistique du pays, de son économie à sa diplomatie.

Concernant le rôle primordial de l’économie privée, tel qu’énoncé dans les projets de documents du XIVᵉ Congrès, le Professeur associé Luong Tuân Anh a fermement réaffirmé son caractère indispensable au développement économique national. Il a salué les ressources, le dynamisme et l’efficacité de ce secteur, soulignant que son exploitation pour la croissance nationale permettrait de décharger l’État d’une partie de son fardeau d’investissement.

Abordant l’objectif ambitieux d’une croissance annuelle moyenne du Produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus pour la période 2026-2030, ainsi que l’aspiration du Vietnam à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, Luong Tuân Anh a jugé ces objectifs réalisables, à condition que le Vietnam engage des réformes profondes. Pour atteindre un tel taux de croissance, il a insisté sur la nécessité de solutions concrètes et ambitieuses, telles que l’expansion du crédit aux entreprises et le développement des infrastructures essentielles : électricité, routes, écoles, hôpitaux et infrastructures numériques.

Globalement, le Vietnam a besoin d’un processus de rénovation et de réforme exhaustif, en parfaite adéquation avec la vision de "l’ère de l’essor de la nation" proposée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

La contribution de la diaspora vietnamienne au développement national est jugée cruciale. Le Professeur associé Luong Tuân Anh a rappelé que près de 6 millions de Vietnamiens vivent, étudient et travaillent à l'étranger. Cette communauté représente une ressource inestimable en termes d'expérience professionnelle acquise dans des environnements développés, de qualité des ressources humaines et de capitaux accumulés.

Pour inciter ces talents à revenir travailler au pays, l'État doit impérativement mettre en œuvre des politiques flexibles, adaptées aux conditions spécifiques de chaque individu, allant au-delà des seules incitations financières. Ces mesures pourraient inclure des aménagements concernant le temps et les conditions de travail, le logement, ainsi que l'accès aux services de santé et d'éducation, permettant aux scientifiques de contribuer pleinement sans impact excessif sur leur vie personnelle.

