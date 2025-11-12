La diplomatie, "fer de lance" du développement et de la sécurité du Vietnam

Dans un contexte de profonds bouleversements géopolitiques mondiaux et de la structure du pouvoir, le projet de documents du XIV e Congrès du Parti propose une orientation stratégique novatrice : placer la diplomatie et l'intégration internationale au même rang que la défense et la sécurité nationale, en les érigeant en missions "essentielles et permanentes".

Cette proposition marque une avancée majeure dans la pensée stratégique du Parti, traduisant une conception renouvelée de la sécurité et du développement à l'ère de la mondialisation.

Selon le chercheur Phan Xuân Dung, du Programme d'études vietnamiennes à l'ISEAS – Institut Yusof Ishak à Singapour, et doctorant à l'Université nationale d'Australie, cette orientation répond à une exigence de l'époque. Dans un environnement mondial marqué par une compétition stratégique exacerbée entre grandes puissances et par la montée des menaces non traditionnelles, la diplomatie ne peut plus être considérée comme un simple instrument de soutien, mais doit devenir la "première ligne de défense" du pays. Elle joue un rôle déterminant dans la prévention des crises et des conflits, tout en créant un environnement pacifique, stable et favorable au développement.

Si la défense et la sécurité constituent le "bouclier" protégeant la souveraineté nationale, la diplomatie représente le "fer de lance" qui ouvre la voie, renforce la confiance internationale et mobilise les ressources extérieures nécessaires au progrès du pays.

L'élévation du rôle de la diplomatie reflète également la position croissante du Vietnam sur la scène mondiale. Fort de ses partenariats stratégiques et stratégiques globaux, de son engagement actif au sein de l'ASEAN, de l'ONU et de l'APEC, le Vietnam s'affirme comme un acteur responsable et constructif dans certaines questions régionales et internationales.

Pour concrétiser cette vision, cet expert a recommandé que le Vietnam consacre des investissements proportionnés au développement de son corps diplomatique sur trois volets essentiels. D'abord, il est nécessaire de bâtir un écosystème de connaissances stratégiques, en renforçant la capacité des instituts de recherche et des universités spécialisées, tout en favorisant la coopération internationale dans le domaine des études politiques et diplomatiques. Ensuite, il convient d'actualiser les méthodes et contenus de recherche, en intégrant les nouveaux enjeux des relations internationales tels que la diplomatie numérique, la sécurité non traditionnelle, la géoéconomie ou encore le rôle croissant des acteurs non étatiques. Enfin, il importe d'investir de manière adéquate dans la formation des diplomates, d'établir des mécanismes de coordination étroite entre diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire.

Selon Phan Xuân Dung, le Vietnam doit exploiter pleinement son réseau de partenariats avec les pays technologiquement avancés afin de favoriser le transfert de technologies, la coopération en recherche-développement et la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il est aussi appelé à renforcer l'attraction des investissements étrangers de haute qualité, non seulement en termes de capitaux, mais aussi de technologies, de gestion et de connexions aux chaînes de valeur mondiales.

Avec un réseau de 14 partenariats stratégiques globaux, incluant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, le Vietnam dispose aujourd'hui de la crédibilité et de la capacité nécessaires pour proposer des initiatives de coopération innovantes et contribuer activement à l'élaboration de normes internationales, notamment dans les domaines de la gouvernance maritime, de la sécurité alimentaire et de la transition verte. Le choix du Vietnam pour accueillir à Hanoï la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité illustre la reconnaissance la reconnaissance internationale de son prestige, de sa position et de sa capacité à contribuer activement et de manière responsable à l'élaboration de cadres juridiques mondiaux et à la structuration de l'ordre international.

VNA/CVN