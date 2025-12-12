L'Institut de politique Australie - Vietnam, un pont pour les relations bilatérales

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a participé et pris la parole lors de la réunion en ligne du Conseil consultatif de l’Institut de politique Australie - Vietnam (AVPI), tenue le 11 décembre.

L'ambassadeur Pham Hùng Tâm a salué une année de succès pour l'AVPI, notamment l'ouverture de son bureau à Hanoï en septembre dernier. Il a souligné que cette réunion se tenait à un moment marquant, alors que les deux pays venaient de clôturer la première année du Programme d'action pour le Partenariat stratégique intégral 2024-2027, avec 98% des 180 actions achevées ou dans les délais.

L’ambassadeur a proposé plusieurs activités prioritaires pour l’année prochaine, notamment le renforcement des visites de haut niveau, l’organisation d’événements de promotion du commerce et de l’investissement, le premier Dialogue entre les ministres de l'Énergie et des Ressources des deux pays, ainsi que la promotion du tourisme par des échanges culturels, notamment la tournée en Australie de la troupe de musique de cour de Huê, prévue en février 2026.

Fondé en 2022, l'AVPI sert de plateforme d'échange essentielle sur les politiques et les études les plus récentes concernant la relation stratégique et économique bilatérale entre le Vietnam et l'Australie. L'Institut rassemble des entreprises, des organisations gouvernementales, des universités et des universitaires australiens.

Créé en mars 2024, le Conseil consultatif de l'AVPI est chargé de fournir des conseils stratégiques sur l'orientation de l'Institut afin de stimuler les échanges et le commerce entre les deux nations.

