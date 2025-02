Le Vietnam renforce son leadership en accueillant le Forum sur l'avenir de l’ASEAN

L'accueil par le Vietnam du deuxième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2025 témoigne de sa crédibilité et de son prestige croissants en matière de leadership dans les affaires régionales, selon Collins Chong Yew Keat, expert en affaires étrangères et en sécurité de l'Université de Malaya.

Collins Chong Yew Keat a déclaré à l'Agence Vietnamienne d’Information que cet accueil reflète non seulement l'unité interne de l'ASEAN, mais aussi l'approche proactive du Vietnam pour relever les défis communs, plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'actuel président de l'ASEAN.

Le Forum, qui se tiendra à Hanoï les 25 et 26 février, constitue une plateforme complémentaire essentielle aux mécanismes et sommets officiels de l'ASEAN, en renforçant la participation des gouvernements, des ONG, des entreprises et des citoyens. Grâce à l'AFF, les gouvernements peuvent présenter et diffuser des politiques stratégiques au public, évaluer les réactions et les besoins des parties prenantes, ainsi qu’identifier les défis et vulnérabilités régionaux afin de développer des solutions adaptées.

Collins Chong Yew Keat a salué l'AFF comme un outil de soutien efficace pour la présidence de l'ASEAN, aidant à relever de nouveaux défis et à façonner l'équilibre des pouvoirs régionaux. Il a comparé son importance stratégique à celle du Dialogue Shangri-La sur la sécurité asiatique, notant qu'il offre une plateforme au Vietnam pour affirmer son leadership régional et incarne la "diplomatie du bambou" du pays, caractérisée par sa flexibilité et sa résilience. L’événement véhicule également un message de renforcement des relations amicales et de coopération avec toutes les nations, y compris les grandes puissances.

Il a souligné que ce forum illustre à la fois le soft power et le hard power croissants du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer son rôle et son influence sur la scène internationale.

La participation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim démontre non seulement l'engagement de la Malaisie en faveur de la coopération régionale, mais souligne également sa volonté de faire progresser le partenariat stratégique global avec le Vietnam. Cet événement revêt une importance particulière dans le contexte du renforcement des liens bilatéraux, notamment depuis la visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Malaisie en novembre 2024.

À travers ce forum, Anwar Ibrahim espère consolider les relations avec le Vietnam et poser une base solide pour la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Enfin, Collins Chong Yew Keat a souligné que l’impact de l’administration américaine sous la présidence de Donald Trump pourrait poser des défis importants à la Malaisie en tant que présidente de l’ASEAN. Dans ce contexte, la Malaisie doit renforcer l’unité de l’ASEAN et sa résilience pour minimiser les effets des nouvelles politiques américaines sur la région.

Il a ajouté que la Malaisie souhaite une coopération plus étroite avec le Vietnam afin de promouvoir l’inclusivité, la durabilité et la résilience de l’ASEAN face aux fluctuations géopolitiques et économiques mondiales.

