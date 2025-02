Le Forum ASEAN Future 2025 devrait se concentrer sur les valeurs durables

>> Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 prévu fin février à Hanoï

Photo : VNA/CVN

S'adressant aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Informations à Jakarta avant le forum, le coordinateur de programme de l'Institut indonésien de défense et d'études stratégiques (Lesperssi) Beni Sukadis a déclaré que l'ASEAN promeut la sécurité et la paix régionales en renforçant le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle entre les pays membres, en abordant les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels par des mesures de confiance, la diplomatie préventive et le respect du droit international, garantissant ainsi une Asie du Sud-Est stable et prospère.

Pour une ASEAN stable et prospère

Beni Sukadi a exprimé l’espoir que les questions abordées lors du forum mettront en évidence la valeur de la durabilité et de la circularité dans les chaînes d’approvisionnement pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et l’épuisement des ressources. Cette approche vise à assurer la résilience économique à long terme grâce à une croissance durable et inclusive.

Par ailleurs, la Docteuresse Dinna Prapto Raharja, conseiller politique principal et fondateur de l’institut de recherche et de formation indépendant Synergy Policies, a déclaré que les mécanismes de l’ASEAN semblaient devenir plus complexes au cours de la dernière décennie. Il existe de nombreuses agences de coopération, mais elles ne sont pas bien connectées et réagissent lentement aux problèmes. Des événements comme le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025 sont nécessaires et peuvent être bénéfiques pour promouvoir les processus de prise de décision au sein des agences de l’ASEAN.

Dinna Prapto Raharja a noté plusieurs tendances mondiales majeures affectant l’ASEAN, notamment l’intérêt croissant pour travailler avec un petit groupe de pays et agir rapidement pour les intérêts exclusifs de ce petit groupe ; l’affaiblissement des mécanismes et organisations des Nations unies ; et la montée des forces extrémistes dans certains pays. Au niveau régional, la tendance est à l’attente et à l’observation, ce qui entraîne des réponses lentes.

Elle a souligné que pour devenir un acteur cohérent et promouvoir la paix, les dirigeants de l’ASEAN, à commencer par les ministres des Affaires étrangères, doivent initier la rationalisation des processus décisionnels sans exclure les discussions et la participation de la société civile aux questions stratégiques.

Dans la sphère économique, les tensions géopolitiques remodèlent les flux commerciaux, car les grandes économies ont tendance à transférer certains composants de leurs chaînes d’approvisionnement vers des alliés et des partenaires, minimisant ainsi les risques d’instabilité des approvisionnements en matières premières. Dinna Prapto Raharja a estimé que l’ASEAN devrait saisir cette opportunité.

L’ASEAN est chargée de lancer des idées et des modèles de coopération pour les pays membres afin de garantir que les membres ne soient pas à la traîne dans l’évolution du paysage commercial.

Dinna Prapto Raharja a donné un exemple de la manière dont l’ASEAN pourrait garantir un écosystème de véhicules électriques (VE) avec toutes les matières premières et composants produits dans la région, employer du personnel de l’ASEAN et créer des activités de recherche et développement conjointes.

Selon Dinna Prapto Raharja, la protection de l’écosystème des VE dans la région de l’ASEAN est une excellente stratégie pour promouvoir la coopération, l’innovation et l’autonomie dans la région. Cette vision peut garantir que les pays membres de l’ASEAN maintiennent leur compétitivité sur le marché mondial.

Durabilité, économie numérique et chaînes d'approvisionnement résilientes

Par ailleurs, Beni Sukadis a noté que l'ASEAN négocie des accords tels que l'Accord-cadre sur l'économie numérique (DEFA) pour aborder les domaines émergents comme le commerce numérique et la durabilité. Cela contribuera à façonner les règles et les normes des économies numériques dans la région.

En améliorant la connectivité de la chaîne d'approvisionnement grâce à des initiatives telles que le Plan directeur de la communauté économique de l'ASEAN 2025 et le Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC) 2025, le groupe poursuit l'objectif de créer une région plus intégrée et plus compétitive.

Beni Sukadis estime que la création de chaînes d'approvisionnement résilientes est essentielle pour accroître la résilience face aux défis mondiaux tels que les tensions géopolitiques, le changement climatique, les pandémies et les catastrophes naturelles. Cela implique d'optimiser les coûts, de favoriser l'innovation et d'assurer une reprise rapide après les perturbations.

Pour promouvoir une croissance inclusive, l'ASEAN s'est engagée à réduire l'écart de développement au sein de la région et avec le reste du monde. Cela comprend le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et la garantie que tous les groupes de population, en particulier les plus vulnérables, bénéficient de la croissance économique.

VNA/CVN